Borja Jiménez explica los motivos de su salida del Sporting: “Hay que ser honesto y estar convencido al 100%”

El Sporting y Borja Jiménez anunciaron la salida del técnico esta mañana , una noticia que pilló a todos por sorpresa y que el preparador rojiblanco ha explicado al detalle en la rueda de prensa de este mediodía. El abulense asegura que no está convencido al 100% de su continuidad y que por eso da un paso a un lado, pero que su decisión no tiene nada que ver con el proyecto de Orlegi para la próxima campaña.

La decisión. “Creo que es una decisión meditada y siendo coherente conmigo mismo. Hay que ser honesto y sincero, hay que estar convencido al 100% y no porque haya nada firmado. Se lo comuniqué al club hace algunas semanas y tengo que agradecer a Pepe y al club ese entendimiento de lo que les planteaba”.

¿Por qué no estás convencido al 100%? “A la afición les he sido sincero siempre, es una cuestión de un convencimiento personal que pueda tener por diferentes sensaciones, pero nada más allá. Insisto mucho en lo bonito y el orgullo que ha sido ser entrenador del Sporting lo que hemos vivido en campos como León o contra la Real Sociedad. Entiendo que haya parte de la afición que no la entienda, pero lo he hablado con el club y hemos llegado a un acuerdo de forma conjunta. Lo positivo es que podamos caminar por separado y que las decisiones que hemos tomado sean las mejores para el Sporting”.

¿Tiene algo firmado con otro club?: “No tengo nada firmado ni ninguna propuesta porque hasta esta mañana nadie sabía nada de esto. Lo hemos intentado mantener en el máximo secreto y a mi familia se lo dije de noche a última hora. No hay nada cercano, ¿Que quiero entrenar? Sí, y ojalá pueda hacerlo”.

El proyecto de la próxima temporada. "No tiene nada que ver, llevamos tiempo hablando pero es una decisión meditada conmigo mismo, no por nada que haya visto. El club está trabajando en muy buena línea para hacer un proyecto ambicioso el año que viene y devolverlo a Primera División. No lo vincularía a nada de eso".

La reacción de la plantilla. "Supongo que de sorpresa, como todo el mundo. Entre todas las partes lo hemos llevado con discreción para que afectara lo menos posible. Ellos son un grupo de jugadores excepcionales y les tengo muchísimo cariño. Ojalá podamos conseguir victorias y acabar lo más arriba posible".

¿Ha visto algo en las últimas semanas que le haya hecho cambiar de opinión? “Es imposible ver algo en algo que se está empezando a trabajar en ello. No intenteis vincular mi salida al futuro del club porque están trabajando en hacer las cosas mejor cada año para devolver al equipo a Primera. Se están poniendo las bases sobre todo eso y creo que irá bien. Lo creo y lo deseo. No hay ningún tipo de conflicto ni nada detrás de todo esto".

¿Por qué decide anunciarlo ahora? “Es una decisión que hemos tomado con el club, que entendía que era el mejor momento para transmitirlo y empezar a construir en el futuro”.

¿Ha pesado el rendimiento deportivo de esta temporada?: “Pesará un poco todo. Cuando llegamos la situación era muy compleja para el club cerca de esos puestos de descenso, pero conseguimos dar la vuelta rápida a la situación y cuando quedaban 8 semanas y teníamos posibilidades reales de pelear por algo más que esos 50 puntos, pues luego no nos ha dado. Claro que van influyendo cosas, pero no os podría valorar qué porcentaje tiene cada cosa. Es por esa honestidad conmigo mismo de no aferrarme a un documento escrito y quedarme aquí. Se que no es habitual, y menos en el mundo de los entrenadores, pero creía que era lo mejor para todas las partes”.

Decepción por el rumbo deportivo. “No es una cuestión en concreto, es un cúmulo. Soy una persona muy competitiva y ambiciosa y es un poco dentro de esa capacidad de análisis que puedo tener y de creer que era lo mejor en este momento. Para mí dar la vuelta a la situación en la que llegamos no lo pusimos en valor porque fue de la noche al día, pero tenemos que ver como clubes con historia están metidos abajo. Pongo en valor la capacidad de reacción del equipo y a partir de ahí hemos ido construyendo, hemos estado cerca de la promoción pero nunca hemos terminado de engancharnos al 100% a esos puestos y cuando los objetivos quedan lejos se pueden dar partidos como el del otro día.”.

¿Con qué sensación te vas del Sporting? “La sensación de que podía habernos ido mejor con la complejidad que tenía, de no haber estado peleando en esos últimos cinco partidos. Fijaros esa derrota en Córdoba y mirar cómo están ahora. Nos hubiese cambiado la vida ganar allí, estoy convencido. Es ese aspecto es una lástima”.

¿Te esperabas algo distinto de lo que te has encontrado cuando viniste al Sporting? “Está claro que todos en estos meses podríamos haber hecho las cosas mejor y que nos puede haber faltado en algún aspecto, pero no era muy diferente a lo que luego me he encontrado. Valoro el día a día que hemos tenido con todos los trabajadores del club que creo que ha sido muy positivo".

¿El club te intenta convencer para que continúes? “No quiero meterme en estas cosas por la confidencialidad, pero la comprensión de todo el club, de Pepe, la intención que él ha tenido de que continuase. Le estoy personalmente muy agradecido porque desde su llegada me he sentido muy cómodo. Es una persona muy cercana que se desvive las 24 horas por el club y que en su mente está el devolver al equipo a Primera. Lo hacen cada día con toda la intención”.

Lo que resta de temporada. “Lo más bonito del deporte es la competición y la tenemos mañana. El objetivo es intentar ser décimos o novenos, hasta donde nos de, y vamos a intentar quedar lo más arriba posible. Todos nos estamos jugando mucho: algunos jugadores acaban contrato, otros los querrán mejorar… Hay muchas cosas en juego aparte de la clasificación que, para mí, incluso son más importantes. Al futbolista le debe preocupar su imagen, cómo hacer las cosas y mostrarse cada vez mejor".

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Málaga, próximo rival. “Nos enfrentamos a un equipo que ha hecho las cosas muy bien en el segundo tramo de competición. Tienen jugadores que han roto la categoría con sus números. El Málaga siempre ha sido un club de mucha cantera, de exportar continuamente futbolistas y se ha juntado una generación muy buena. Tendremos un partido difícil con un gran ambiente. Ojalá podamos ofrecer un gran partido a nuestra gente porque tenemos el dolor interno de lo que pasó contra el Ceuta”.