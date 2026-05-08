Habla Riestra tras la salida de Borja Jiménez del Sporting de Gijón: "Nos dice que no se ve al 100%; no creo que tenga una oferta"

«Nosotros habríamos deseado que siguiera -Borja Jiménez-. Creemos que lo que necesita el Sporting de Gijón, más allá de individualidades, es continuidad y claridad». José Riestra salió este viernes a dar la cara tras la crisis abierta en el conjunto rojiblanco una vez conocida la decisión de Borja Jiménez de no continuar al frente del equipo la próxima temporada pese a tener firmado un año más de contrato. El presidente ejecutivo del Sporting, en declaraciones concedidas a LA NUEVA ESPAÑA, explicó los motivos que han llevado a ambas partes a separar sus caminos cuando todavía restan cuatro jornadas para el final del campeonato y con el técnico abulense aún al frente del banquillo sportinguista. Riestra insistió en que la decisión parte de una conversación honesta entre el club y el entrenador y recalcó que la entidad rojiblanca sí apostaba por su continuidad de cara al próximo curso. Además, confirmó que Orlegi Sports ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador, aunque todavía no existe una decisión tomada. «No hay nada decidido. Queremos hacerlo de manera rápida; cuanto antes tengamos al míster, mejor. Espero que podamos tenerlo este mes», señaló sobre el relevo.«Ha sido una decisión difícil para todos. Pero habla de un acto de honestidad del club y de Borja. Hemos llegado a la conclusión de que la mejor decisión para ambas partes es seguir por caminos distintos y que eso permita empezar un proceso de búsqueda y concentrarnos en los últimos cuatro partidos, donde Borja y los jugadores van a querer dejar la mejor imagen posible y aún nos jugamos mucho», señaló Riestra.

El presidente ejecutivo del Sporting explicó que la situación se fue construyendo a partir de distintas conversaciones mantenidas durante las últimas semanas para analizar tanto el rendimiento del equipo como las necesidades de mejora del proyecto de cara al futuro. En ese contexto, fue el propio Borja Jiménez quien trasladó sus dudas acerca de continuar liderando el banquillo rojiblanco la próxima temporada. «La idea surge de hablar. Hemos tenido conversaciones sobre cómo está el equipo, hacia dónde vamos y dónde tenemos que mejorar. En una de ellas él dice que no se siente honesto y que no está al cien por cien y que para él era fácil quedarse con el contrato. Meditamos la decisión. Pusimos los puntos a favor y en contra», explicó el dirigente rojiblanco.

Riestra quiso dejar claro, en cualquier caso, que la salida del técnico no responde a diferencias en materia de planificación deportiva ni a desacuerdos sobre la construcción de la plantilla del próximo curso. El ejecutivo mexicano aseguró que la visión futbolística entre ambas partes sigue siendo coincidente y que la decisión tiene más relación con un desgaste personal y con la sensación transmitida por el entrenador de no tener la energía suficiente para continuar al frente del proyecto. «No creo que la decisión sea por un tema de planificación. Vemos bastante similar dónde hay que mejorar el equipo; nos entrevistamos dos veces antes de venir él al Sporting, y vemos el fútbol de manera parecida. Es un tema de honestidad. Él no se ve para seguir y no creo que tenga una oferta de otro club», afirmó Riestra, que defendió además el momento elegido para comunicar públicamente la noticia pese a la proximidad del encuentro frente al Málaga y a la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo. «No creo que vaya a perjudicar anunciarlo ahora. Queremos ser transparentes y claros y trabajar todos en esa línea. Cuando la decisión se toma había que comunicarla», indicó.

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Riestra reconoció incluso que la decisión puede resultar difícil de entender desde fuera teniendo en cuenta que Borja Jiménez tenía contrato en vigor y que el Sporting, según aseguró, habría estado dispuesto a mantener su continuidad. Sin embargo, volvió a insistir en que todo nace de la honestidad del técnico respecto a su situación personal y profesional en este momento. «Lo comunica de manera honesta. Es poco entendible y poco razonable. Lo comparto. Pero al final es la verdad», añadió el presidente ejecutivo del Sporting