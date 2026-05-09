“Estamos un poco agobiados”: incertidumbre y sentido del humor entre los aficionados del Sporting por el retraso del vuelo Asturias-Málaga
La salida estaba prevista para las 11.30 horas: "A pesar del retraso a ver si podamos llegar al partido”, asegura uno de los seguidores rojiblancos afectados
El retraso de al menos dos horas en el vuelo Asturias-Málaga previsto para este sábado mantiene en vilo a decenas de aficionados del Sporting desplazados para asistir al encuentro que el conjunto rojiblanco disputa esta noche, a partir de las 21.00 horas, en La Rosaleda frente al Málaga.
El vuelo tenía prevista su salida a las 11.30 horas desde el aeropuerto de Asturias, pero la demora ha alterado los planes de numerosos seguidores sportinguistas que habían organizado el viaje para disfrutar de una jornada festiva en la ciudad andaluza y acompañar al equipo en uno de los últimos desplazamientos de la temporada.
Aunque el Sporting ya no se juega objetivos clasificatorios, la respuesta de la afición ha vuelto a ser masiva. La zona de espera del aeropuerto presenta un ambiente completamente rojiblanco, con decenas de aficionados haciendo tiempo entre conversaciones, cánticos, bromas y cervezas para intentar llevar de la mejor manera posible una espera marcada por la incertidumbre.
Los seguidores combinan el humor y el buen ambiente habitual en este tipo de desplazamientos con la preocupación creciente por la falta de información sobre el estado del vuelo. Durante horas apenas se han producido comunicaciones sobre la situación, lo que ha incrementado el nerviosismo entre muchos aficionados, pendientes de cualquier novedad mientras avanzan las horas y se estrecha el margen para aterrizar en Málaga con suficiente antelación para desplazarse hasta La Rosaleda.
Muchos de los seguidores tenían previsto pasar el día en Málaga antes del encuentro, en un viaje planteado más como una cita de convivencia y apoyo al equipo que por la trascendencia deportiva del partido. Sin embargo, el retraso ha trastocado la planificación inicial y ha obligado a los aficionados a permanecer en el aeropuerto pendientes de la evolución de la situación.
Uno de los sportinguistas afectados es Gustavo Suárez, que resume así el sentir general de muchos de los desplazados: “Estamos un poco agobiados. No hay noticias del vuelo. Y lo peor es la incertidumbre. A pesar del retraso a ver si podamos llegar al partido”.
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