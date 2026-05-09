El análisis de Josu Uribe sobre el Málaga-Sporting: Cuidadín con los guajes

Una accción del Sporting-Málaga en El Molinón / Juan Plaza / LNE

Jornada 39 de La Liga Hypermotion, que lleva al Real Sporting a visitar un campo histórico como La Rosaleda para enfrentarse al CD Málaga.

Salida muy exigente para los rojiblancos por la intensidad con la que juega el rival y por la importancia de los puntos para los andaluces de cara a poder disputar una plaza de ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol.

Un equipo rojiblanco que, si no cambia los parámetros de actitud y de fútbol que se vieron el domingo en El Molinón, si no se pone las pilas para trabajar con y sin balón, lo va a pasar muy mal ante los locales.

Un equipo andaluz que, después de caer fuera del fútbol profesional, ha recuperado su estatus futbolístico con un proyecto dirigido en la Dirección Deportiva por el donostiarra Loren Juarros, que ha instaurado unas bases claras y muy bien trabajadas.

Bases con estructuras de club y de trabajo dirigidas a un proyecto a largo plazo, priorizando siempre a los jugadores que tienen en su estructura de base para juntarlos con futbolistas exteriores con experiencia que mejoren y apuntalen el proyecto, y que hagan crecer a los más jóvenes.

Por encima del corto plazo, ha instaurado un trabajo de club claro y con una metodología correcta que Loren ha mamado tantos años en la Real Sociedad. Detrás de todo éxito suele haber un trabajo colectivo enorme, y el club camina despacio por el camino correcto después de muchos desastres en la parcela económica y en la dirección deportiva.

Un cambio de entrenador con la llegada de un hombre de la casa como Funes, gran conocedor de los jugadores jóvenes, que les ha sacado lo mejor en la parcela futbolística y mentalmente les ha hecho pasar de competir por descender a mirar hacia la parte noble de la clasificación. Gran trabajo del técnico y de la dirección deportiva en el proyecto malacitano y, sobre todo, en la valentía de su propuesta deportiva tanto dentro como fuera del césped.

El equipo más novel de la categoría, con un montón de jugadores que no superan los 22 años y que compiten como auténticos leones.

Un equipo con jugadores a día de hoy como Larrubia, Chupe y Merino, con un valor de mercado enorme en nuestra máxima categoría y que dan un enorme sosiego económico al futuro de un club que continúa en proceso concursal y que realmente lo ha pasado muy mal.

Dos estructuras de juego basadas en el 1-4-3-3 o en la inclusión de dos puntas claros para referenciar un 1-4-4-2. Se mueven muy bien en los dos dibujos a lo largo del partido y dependiendo de las necesidades y momentos del juego.

Un equipo con un ritmo de juego brutal, que te lleva a una ida y vuelta permanente y no te da respiro en las transiciones.

Mucho juego exterior, poca elaboración y mucha profundidad. Siempre te intentan hacer daño con jugadores muy profundos y verticales.

Un equipo muy joven que comete muchos errores tanto en la elaboración del juego como a la hora de defender en bloque muy bajo.

Un equipo capaz de lo mejor o de lo peor por las características de sus jugadores, pero que te va a llevar al límite en cada acción.

Un equipo por el que merece la pena pagar una entrada para verlo. Esa ida y vuelta que tienen, junto a la electricidad y calidad de sus jugadores, los hace capaces de todo.

Capaces de dar muchas facilidades al Castellón y perder el partido, pero también capaces de dar una auténtica exhibición de juego ante el Eibar y en un campo tan difícil como Ipurua. Cosas de fútbol, amigos.

En portería, una garantía como Herrero, junto a centrales con mucha experiencia como Murillo, Galilea y Montero, que dan pausa y madurez a un equipo tremendamente joven.

Dos laterales muy ofensivos como Puga y Rafita, que son muy importantes en el juego exterior del equipo.

En la sala de máquinas, jugadores de mucho equilibrio y posición como Merino, Juanpe y Dotor, junto a los jóvenes y talentosos Rafa Rodríguez y Dani Lorenzo, pero todos ellos con la mentalidad de atacar y castigar permanentemente al rival.

Jugadores de banda muy importantes por su desequilibrio y verticalidad como Larrubia y Joaquín como primeras opciones, junto a Haitam u Ochoa como recambios.

En las posiciones más adelantadas destaca por encima de todos la figura de Chupe, máximo goleador del equipo con 19 tantos, junto al jabato Carlos Fernández. Para mí, los dos mejores nueves de la categoría por su capacidad para hacer gol, pero sobre todo por su facilidad para hacer jugar al resto del equipo.

La dupla, junto al jugador cedido por el Atlético de Madrid Adrián Niño, le ha dado muchísimos puntos a los blanquiazules, dejando como segundas opciones tanto a Lobete como a Jauregi.

Un Real Sporting que se tiene que poner las pilas de verdad para competir o lo puede pasar muy mal por la intensidad que le mete al juego el rival. Un rival que se juega muchísimo y que tendrá un estadio y una afición entregados con un equipo que, por su estilo de juego, nunca defrauda.

Un equipo rojiblanco que, independientemente de que esté trabajando en los despachos en un buen proyecto para la próxima temporada, debe saltar al césped de La Rosaleda y dar su mejor versión competitiva y futbolística, demostrando que no está lejos de ningún rival de la categoría.

Les invito a disfrutar de un equipo muy interesante como es el CD Málaga, el equipo más joven y con más canteranos de la categoría.

Les invito a disfrutar de un proyecto muy bien estructurado y con unas bases e ideas muy sólidas, donde creo que el Real Sporting debe tomar nota.

Seguro que Borja y sus chicos van a dar la cara y competir como el club y el escudo que representan merecen... Pero cuidado con los guajes blanquiazules. Son jóvenes y se equivocan, son inexpertos e irregulares en sus rendimientos, pero como los dejes pensar y correr, y tengan el día, te pueden pintar la cara. Cosas del fútbol, amigos.