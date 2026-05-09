Borja Jiménez sigue hablando sobre su salida: “Tengo a mi agente loco para que intente encontrarme equipo el año que viene”

El Sporting volvió a caer derrotado en el último suspiro, pero en la sala de prensa de La Rosaleda lo de menos era el resultado (2-1 ante el Málaga). Borja Jiménez siguió explicando su sorprendente salida, comunicada por el club el pasado viernes, y aunque admitió que no tiene nada firmado con otro club, sí reconoció sus ganas de encontrar equipo para la próxima temporada.

Las horas previas han sido complicadas. “Ha sido muy natural, nos quedan ahora tres semanas por delante y con total naturalidad. El equipo ha vuelto a demostrar que compite muy bien, pero nos ha vuelto a pasar lo que nos lleva pasando casi toda la temporada: perder los partidos en los minutos finales. Nos cuesta llegar a ese tramo con buenas sensaciones y buenas piernas, es donde más estamos sufriendo y se nos han ido muchísimos puntos. Nos sabe mal porque puede venir de una falta previa, han hecho gol con el balón pinchado… pero son cosas anecdóticas que hoy nos han tocado en contra”.

¿Cómo se espera estas semanas? “No sé lo que pasará o lo que puede decir la gente, pero lo que sí sé es cómo voy a afrontarlo, que es con total naturalidad. Nos quedan tres semanas y ya expliqué el otro día los motivos de mi salida, creo que es lo mejor y a partir de ahí entiendo perfectamente a la gente. Hasta el último minuto que estemos aquí defenderemos al Sporting como lo han hecho los chicos, que han estado muy por encima del partido del Ceuta y eso habla muy bien de lo competitivos que son”.

¿Temes equivocarte con tu decisión?: “Creo que todo el mundo en las decisiones que toma siempre tiene miedo. Cuando decides dar un cambio o afrontar una etapa diferente nunca sabes cómo va a ir. He tomado siempre las decisiones en función de cómo lo siento y lo he hecho mirando por el club y también por mí”.

La reacción de la afición. “Hemos tenido gente durante todo el día en el hotel y he hablado con muchos de ellos. Desde el día que llegué hasta hoy la gente a pie de calle solo me muestra cariño y en este caso compresión. La gente por lo menos en la calle lo respeta, sabiendo que puede haber gente que no la entienda o respete, todas las opiniones son muy respetables”.

¿Cláusula de confidencialidad?: “Yo he explicado los motivos. Es una cosa personal y se la explico al club. No hay otro motivo, no sé qué deciros. No hay ninguna cláusula que diga que no puedo dar mi decisión. En esta profesión la honestidad no es algo que esté a la orden del día y entiendo que a la gente le resulte raro que con contrato en un club decida irme a casa, pero lo he decidido así valorando todos los pros y contras y el club ha respetado mi decisión”.

¿Te molesta que se comente que tienes otra oferta de otro club?: “No sé lo que se está diciendo, pero no tengo ningún contrato. De hecho, tengo a mi agente loco para que intente encontrarme equipo el año que viene. No tengo nada, no sé cómo lo podría demostrar, pero me encantaría poder hacerlo. No hay nada de eso. Podría empezar la próxima temporada sin equipo. Cuando decidí no continuar en Leganés también se hablaba de que iba a ir a muchísimos sitios y estuve en mi casa hasta octubre. Puede pasar perfectamente, pero no es lo que quiero. Lo que quiero es entrenar y me gusta planificar desde el principio. llamaré a mi agente para que se apliqué en esto porque tb soy consciente de que no va a ser fácil”.

¿Ha afectado la situación al rendimiento del equipo? “Estuvimos mucho peor la semana pasada que esta. Tengo la sensación de que el equipo ha respondido muy bien. Tengo una relación más allá de la profesional con muchos futbolistas y hoy les he visto bastante afectados porque tenían esas ganas de resarcirse un poco de lo que ocurrió con el Ceuta y de demostrar que quieren seguir ganando hasta el último día”.

Muchos minutos sin delantero. “Nos hemos quedado con 10 porque han expulsado a Duba y hasta el minuto 10 de la segunda parte no hemos decidido meter a Otero porque no íbamos a hacer un cambio en el minuto 20”.

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El Málaga, también con 10. “Con la entrada de Ochoa han tenido más presencia en campo contrario. Es cierto que nos hemos quedado muy pronto con 10 jugadores y lo hemos acusado. El equipo había entrado bien al partido y nuestros primeros 20 minutos fueron muy buenos. En 10 contra 10 probablemente hayan sido mejores, no hemos estado acertados en situaciones de transición y pensábamos que con la entrada de Otero íbamos a tener más posibilidades de ir al espacio. En líneas generales, quitando el segundo gol que tengo mis dudas de como se ha resuelto, ellos han generado muchas ocasiones”.