Enfado y dolor de la Mareona con la decisión de Borja Jiménez de dejar el Sporting de Gijón: "Nos ha dejado tirados"

Decepción, enfado, dolor, frustración y mucha extrañeza en la Mareona desplazada hasta Málaga apenas unas horas después de conocerse la salida de Borja Jiménez del Sporting de Gijón al término de la temporada. El anuncio de la no continuidad del técnico rojiblanco marcó por completo el ambiente entre los aficionados gijoneses presentes en los alrededores de La Rosaleda, en una jornada lluviosa y gris en la Costa del Sol y con un sentimiento generalizado de desconcierto por la situación que atraviesa nuevamente el club. La noticia fue el gran tema de conversación durante toda la jornada entre las peñas y seguidores rojiblancos desplazados a Málaga. Apenas se hablaba del partido. La sensación predominante era la de no entender qué ha ocurrido en apenas unos días para que el Sporting vuelva a afrontar otro verano de incertidumbre después de que tanto el club como el propio entrenador hubiesen trasladado recientemente una imagen de continuidad y estabilidad alrededor del proyecto. «Estamos muy perdidos con lo que está pasando. Es muy injusto que nos traten así; no nos merecemos este trato», lamentaba Xuacu Rodríguez, presidente de la peña Sentimiento Rojiblanco, una de las presentes en Málaga. «No entendemos la situación del entrenador, que nos deja tirados, que firma y se pira. Hace dos días salieron presidente y entrenador de la mano diciendo que Borja iba a hacer el equipo. Nos sentimos engañados por Borja».

El malestar era evidente entre muchos aficionados desplazados, especialmente por la sensación de ruptura repentina con un proyecto que el club había defendido públicamente. «La afición es sentimiento y orgullo. Nos ha dejado tirados de un día para otro. No se entiende y no se comprende. Esto no se le hace a nadie», añadía Rodríguez. «Vino temprano y también ha hecho una segunda vuelta de dolor y de pena. El club apostó por él y se piró. No es ni medio normal».

También se pronunciaba Alberto Farpón, presidente de la peña Nuevo Gijón-Perchera, que compartía la sensación de desconcierto alrededor de la salida del técnico rojiblanco. «En mi opinión Borja no ha sido honesto con el Sporting. Es cierto que tanta inestabilidad en un proyecto no es lo más deseable, pero los resultados y sobre todo las últimas semanas de Borja en el Sporting hacen que no sea un drama su marcha», explicó.

Farpón incidía además en el contraste entre los mensajes recientes del entrenador y su despedida apenas unos días después. «Para mí hay incoherencia en sus declaraciones de hace una semana y en el día de las peñas de Oriente con respecto a su rueda de prensa de ayer. Se hace difícil pensar que haya pasado de querer estar diez años en Gijón a querer irse. Algo tiene que haber pasado para cambiar de opinión en tan poco tiempo y ayer no fue sincero porque no lo dijo».

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Entre los aficionados desplazados también estuvo Paco Cuenca, padre de Andrés Cuenca, central del Sporting de Gijón. La familia del futbolista viajó desde Córdoba hasta Málaga para asistir al encuentro y volvió a coincidir con integrantes de la peña Sentimiento Rojiblanco y con Xuacu Rodríguez en una mañana marcada por las conversaciones constantes sobre el incierto escenario que ahora se abre en el club gijonés.El partido también había despertado expectación dentro del mundo del fútbol y estaba prevista la presencia en La Rosaleda de representantes, ojeadores y diferentes personas vinculadas al sector.