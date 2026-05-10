Una apuesta con sello Orlegi Sports: así está la búsqueda del futuro entrenador del Sporting de Gijón

La salida de Borja Jiménez, que liberará al término de la temporada la incómoda silla de entrenador del Sporting de Gijón, ha propiciado días de movimientos, reuniones y mucho ajetreo en los despachos de Orlegi Sports. El grupo mexicano lleva ya dos semanas inmerso en la búsqueda del nuevo técnico rojiblanco, en unas gestiones que lidera personalmente José Riestra, desplazado estos días a México por motivos personales y obligado a mantener constantes comunicaciones telemáticas con el resto de la estructura. La atención está puesta en Ciudad de México, donde se encuentra Riestra, a quien se espera este domingo de vuelta en Asturias. Es allí donde se activan y aceleran las conversaciones sobre una decisión que en Mareo consideran capital para el futuro inmediato del proyecto.

En el seno de la organización, que maneja una lista muy reducida de candidatos para el banquillo de El Molinón, existe la convicción de que el nuevo entrenador será una apuesta directa y estratégica del grupo propietario.

Uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el del técnico argentino Nicolás Larcamón, un perfil muy bien valorado por la estructura de Orlegi Sports y cuya filosofía encaja con la idea de juego que el grupo mexicano quiere implantar en Gijón, tal y como avanzó ayer en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El preparador, de 41 años y actualmente sin equipo tras su reciente salida del Cruz Azul, aparece como una de las opciones más potentes que maneja el Sporting. Según distintas fuentes, la intención de la comisión deportiva rojiblanca es mantener una reunión con Larcamón, en principio, la próxima semana. Al menos existe otro candidato en la terna final que maneja el club. En Orlegi son conscientes de que afrontan probablemente la decisión más relevante desde su llegada a Gijón hace ya cuatro años, en vísperas de un verano en el que también se juegan buena parte de su crédito ante una afición cada vez más distante por los resultados deportivos y por algunos episodios de desgaste institucional.

Manda México. Y serán los asesores de máxima confianza de Alejandro Irarragorri quienes tengan el peso definitivo en la elección del nuevo entrenador, según explican distintas fuentes consultadas. La última palabra corresponderá a Riestra e Irarragorri. El desgaste de otros integrantes de la estructura deportiva les ha restado influencia en un proceso que se percibe como crucial para el futuro del Sporting.

Dentro del club conviven distintas sensibilidades. Algunos miembros de la estructura deportiva ven con buenos ojos perfiles del panorama nacional, como Julián Calero, aunque de momento esta vía no avanza y el entrenador tiene mercado importante en la categoría. También agrada el perfil de Javier Calleja, con quien se mantuvo una reunión en su momento. Otras voces, sin embargo, apuestan por un técnico más alineado con la filosofía de Orlegi y creen que ha llegado el momento de asumir una decisión más arriesgada y personalista, similar a la que en su día se tomó con Miguel Ángel Ramírez, entonces un técnico prácticamente desconocido para el gran público europeo y que, con el paso del tiempo, ha sido quizá el único entrenador que logró salir reforzado de Gijón durante estos cuatro años de gestión mexicana.

En ese reducido círculo de confianza de Irarragorri tiene un peso especialmente relevante Riestra, presidente ejecutivo del Sporting desde diciembre y anteriormente una de las figuras más importantes de la dirección deportiva de Orlegi Sports. La preocupación del máximo dirigente del grupo por la situación del Sporting fue precisamente lo que motivó el desembarco de Riestra en Gijón para asumir el control del proyecto. Dentro de la organización, pocos cuentan con más prestigio y ascendencia sobre Irarragorri que el ejecutivo mexicano.

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Larcamón ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol latinoamericano, especialmente en México, donde dejó una huella importante en Puebla y León, club con el que conquistó la Liga de Campeones de la Concacaf en 2023 y disputó el Mundial de Clubes. En Orlegi valoran especialmente su perfil metodológico, su apuesta por un fútbol ofensivo y su capacidad para trabajar con jugadores jóvenes y proyectos en crecimiento. Distintas fuentes sostienen que entre bambalinas existe la sensación de que el futuro del Sporting se decide ahora en los asesosres de México y que la pelota está en el tejado de los principales ejecutivos de Orlegi. En el club se asume internamente que se ha errado tanto en algunas elecciones como en el margen de confianza otorgado a determinados entrenadores que pasaron por el inestable banquillo de El Molinón, como Rubén Albés o incluso Asier Garitano, perfiles más vinculados en su momento a la apuesta de Gerardo García y posteriormente avalados por las últimas instancias ejecutivas.