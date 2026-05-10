Orlegi Sports pone el foco en Nicolás Larcamón: así está la búsqueda del nuevo entrenador del Sporting de Gijón

Orlegi Sports apunta a la candidatura de Nicolás Larcamón para asumir las riendas del banquillo del Sporting de Gijón a partir de la temporada 2026-2027. La opción del técnico argentino, avanzada ayer en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, ha ganado fuerza en las últimas horas dentro de la estructura rojiblanca y aparece ahora mismo como la mejor situada para liderar el próximo proyecto deportivo en El Molinón. Las gestiones en torno al entrenador argentino se activaron después de que la dirección del Sporting tuviese hace escasas dos semanas constancia de las dudas de Borja Jiménez respecto a su continuidad. Los contactos comenzaron a producirse tras el anuncio -el pasado viernes- y la firme decisión del técnico abulense de no seguir ligado al proyecto rojiblanco, una circunstancia que aceleró la búsqueda de alternativas para el banquillo. En ese escenario apareció con fuerza el nombre de Nicolás Larcamón, un perfil que encaja en la idea de entrenador que quiere potenciar Orlegi Sports. Joven —41 años—, con ambición, personalidad y una trayectoria consolidada en el fútbol americano. Sobre todo en México, donde se ha hecho con un nombre. Pero también en Brasil, un país controlado por los responsables deportivos del grupo.

Dentro de Orlegi hay quien considera además que Larcamón representa una apuesta genuinamente vinculada al sello del grupo mexicano. En el club existe cierta reflexión interna sobre la necesidad de volver a perfiles más alineados con la filosofía de la propiedad tras experiencias recientes que no terminaron de consolidarse plenamente. En ese análisis aparecen nombres como los de Asier Garitano y, sobre todo, Rubén Albés, perfiles más relacionados con la red de “scouting” y análisis encabezada por Gerardo García. Frente a ello, dentro de la estructura rojiblanca gana peso la idea de apostar por un entrenador más identificado con la visión de Orlegi, como ya ocurrió en su momento con Miguel Ángel Ramírez. La candidatura de Larcamón encaja precisamente en esa línea que parte de la propia propiedad mexicana.

José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, es una de las figuras que más empuja por esta candidatura, aunque el club sigue abierto todavía a otras opciones y, de hecho, hay otro candidato bien situado en la lista. La búsqueda del nuevo entrenador responde en buena medida a una decisión personal y firme del dirigente mexicano, que ha ido ganando peso, fuerza y autonomía dentro de la estructura rojiblanca y que ahora mismo es la persona con más voz y voto en las grandes decisiones deportivas del Sporting. Riestra, a quien se espera este lunes en Asturias tras liderar la crisis en Ciudad de México, considera que Larcamón reúne muchas de las condiciones que busca Orlegi para el próximo proyecto. El preparador argentino se ha ganado una importante reputación en Latinoamérica por su capacidad para construir equipos competitivos y potenciar futbolistas jóvenes. Según explican fuentes conocedoras de su trabajo en América, sus equipos se caracterizan por un fútbol dinámico y valiente, además de por un fuerte trabajo táctico y competitivo.

Cumbre inminente

El técnico argentino desarrolló buena parte de su carrera en clubes como Puebla o León, donde consiguió reconocimiento por el rendimiento de sus equipos y por la capacidad para maximizar recursos. En Orlegi también valoran especialmente el interés de Larcamón por dar el salto al fútbol europeo, un paso que el entrenador considera importante para su crecimiento profesional.La alta dirección de Orlegi Sports tiene previsto mantener una reunión con Larcamón la próxima semana para analizar si ambas partes están alineadas y conocer la predisposición real del técnico para asumir el reto de entrenar al Sporting. En ese encuentro también se abordaría la idea de proyecto deportivo y el posible encaje del entrenador dentro de la estructura rojiblanca.

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Pese al avance de la candidatura, el proceso todavía se encuentra en una fase inicial. El Sporting no ha realizado ninguna oferta formal ni existe una negociación avanzada en estos momentos. La entidad mantiene abiertas otras alternativas para el banquillo, aunque a día de hoy la opción de Nicolás Larcamón es la que más fuerza ha cobrado dentro de la hoja de ruta que maneja Orlegi Sports para liderar el nuevo ciclo rojiblanco.