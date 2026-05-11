Un adiós prematuro que comienza a complicarse para Borja Jiménez: "No sé lo que se está diciendo, pero no tengo ningún contrato"

"No sé lo que se está diciendo, pero no tengo ningún contrato. De hecho, tengo a mi agente loco para que intente encontrarme equipo el año que viene". La respuesta de Borja Jiménez al ser preguntado en la sala de prensa de La Rosaleda por si su abrupta salida del Sporting al finalizar esta campaña responde a que tiene pactado un compromiso con otro club ha acentuado la brecha con el todavía entrenador del rojiblanco y causado un enorme malestar en una parte de la afición, que afea al entrenador su falta de tacto y de respeto a la centenaria institución. También ha molestado a algunos de los rectores de la entidad, incapaces de entender el giro tan radical en el discurso ni algunas pautas del comportamiento del abulense, que ha protagonizado recientemente algunos episodios donde ha evidenciado su desgaste y a quien se ha visto incómodo desde que comunicó su futuro.

Al aún entrenador del Sporting se le está haciendo largo el desenlace de la competición, afectado por los resultados –cuatro derrotas en cinco partidos y con trece a domicilio, récord histórico de derrotas del equipo rojiblanco en la categoría– y por una sobreexposición pública muy incómoda ante los medios de comunicación, que no cesan de preguntar por los motivos que le han empujado a romper con todo y a renunciar al año de contrato que le restaba en el Sporting.

El domingo, en la terminal del aeropuerto, un día después de la comparecencia en La Rosaleda, Jiménez reconoció a sus ayudantes que había cometido un grave error con esa respuesta al equivocarse en la elección de las palabras en un mensaje en el que pareció mostrar un gran interés en abandonar con ansia la entidad rojiblanca para enrolarse cuanto antes en otro proyecto, en un mensaje que ha tenido el efecto contrario al buscado.

"No tengo nada, no sé cómo lo podría demostrar, pero me encantaría poder hacerlo. No hay nada de eso. Podría empezar la próxima temporada sin equipo. Cuando decidí no continuar en Leganés también se hablaba de que iba a ir a muchísimos sitios y estuve en mi casa hasta octubre", ahondó después para defenderse de esas acusaciones.

Borja, Miguel Conde, Manu Rodríguez y David de Dios, en La Rosaleda. | MIGUE FERNÁNDEZ / FACTORÍA 9

Jiménez insiste en que no tiene ningún compromiso con otro club y que el único motivo que le ha empujado a salir son sus dudas sobre el siguiente proyecto deportivo.

Tipo muy exigente y preocupado con su carrera, Jiménez llevaba varias semanas, quizá incluso un mes, barruntando la idea de no continuar en el club rojiblanco al terminar la temporada, aunque esta renuncia implicase salir aprisa de una institución muy apetecible para muchos entrenadores y abandonar de golpe el proyecto de un Grupo Orlegi que confiaba ciegamente en él como "capitán" del barco, pese al irregular tránsito del equipo.

Aunque no lo ha verbalizado, hay aspectos troncales de la planificación deportiva del siguiente curso (2026-2027) que generaban un enorme desasosiego al entrenador abulense, que jamás se ha quitado de la memoria la experiencia del Deportivo de La Coruña y que no quería exponerse a saltar por los aires si los resultados del siguiente proyecto no acompañaban y los rectores se veían apretados.

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Jiménez entiende que la actual plantilla del Sporting necesita una importante remodelación y sabe que hay jugadores con contrato en vigor que no tendrán fácil rescindir. También que la dirección de Orlegi Sports se ha fijado como un objetivo indispensable para la próxima temporada pelear el play-off de ascenso a Primera División. Así se lo ha dejado claro el propio José Riestra en las reuniones. Ese ha sido el gran motor de este cambio y no la irrupción de otros proyectos más interesantes en lo deportivo o económico, como pretendía dejar claro en la sala de prensa.