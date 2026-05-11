Borja tendrá que rediseñar el ataque del Sporting ante las bajas de Duba y Otero

Jonathan Dubasin y Juan Otero serán baja para el partido que el Sporting de Gijón disputará el próximo domingo, a las 21:00 horas, en La Romareda frente al Zaragoza. El conjunto rojiblanco perderá para la cita a sus dos máximos goleadores en un encuentro ya descafeinado para los intereses sportinguistas, sin objetivos clasificatorios en juego, aunque de enorme trascendencia para el equipo aragonés, que todavía apura sus opciones de evitar el descenso a Primera Federación. Entre Dubasin y Otero suman 29 goles esta temporada –16 del atacante hispano-belga y 13 del colombiano–, unas cifras que reflejan el enorme peso ofensivo que ambos han tenido durante el curso. La ausencia simultánea de las dos principales referencias en ataque supone un contratiempo importante para Borja Jiménez en uno de los contextos más extraños del curso para el Sporting.

Jonathan Dubasin vio la tarjeta roja en el partido disputado frente al Málaga en La Rosaleda, un encuentro en el que además logró marcar uno de los goles rojiblancos. La expulsión le impedirá estar disponible para el choque ante el Zaragoza. Por su parte, Juan Otero fue amonestado durante ese mismo encuentro y cumplirá ciclo de sanción tras ver una nueva tarjeta amarilla, por lo que tampoco podrá entrar en la convocatoria rojiblanca para el desplazamiento a Aragón.Las dos bajas llegan además en un momento especialmente convulso alrededor del Sporting. El ambiente se ha ido enrareciendo desde que se conoció la decisión de Borja Jiménez de no continuar la próxima temporada.