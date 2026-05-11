Silencio, caras largas y breve charla: la vuelta del Sporting de Gijón y de Borja Jiménez a Mareo

El Sporting de Gijón regresó este lunes a los entrenamientos en Mareo tras la derrota vivida en Málaga. El equipo vive envuelto en un ambiente cada vez más enrarecido desde el anuncio de la salida de Borja Jiménez, algo que no ha contribuido a mejorar ni el resultado en La Rosaleda, ni las posteriores declaraciones del entrenador, afirmando que su representante está "como loco" buscándole equipo. El inicio de la sesión en las instalaciones rojiblancas estuvo marcado po un sepulcral silencio, con muchas caras largas entre los futbolistas, y nula expectación por parte de una afición decepcionada.

Los futbolistas del Sporting saltaron a campo número de Mareo escasos minutos antes de la hora prevista para el inicio del entrenamiento. El último en emerger del vestuario fue Lucas Perrin, quien acabó sumándose a la carrera al resto de sus compañeros, cuando estos ya formaban un círculo en el centro de campo del terreno de juego. En medio de ese círculo estaba Borja Jiménez, la figura que ha acaparado todas las miradas en los últimos días después de anunciar que, "por motivos personales", acordó con el club renunciar al año de contrato que le restaba y dar por finalizada su vinculación al termino de la presente campaña.

El silencio en Mareo, absoluto. Daba para escuchar algún comentario de los periodistas presentes y el zumbido del dron que utiliza el cuerpo técnico para seguir el trabajo de los futbolistas desde una perspectiva diferente. En la banda no estaba en esta ocasión José Riesta, presidente ejecutivo, siguiendo la jornada de entrenamiento. El dirigente se encuentra regresando de México y se le espera en breve en las instalaciones rojiblancas.

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Una vez Perrin se sumó al resto, Borja Jiménez inició una breve charla a sus jugadores. Muchas caras largas entre quienes escuchaban. Muchas miradas al suelo. Borja se movió siempre dentro de círculo formado por sus futbolistas y tampoco se demoró para que el resto del trabajo previsto se iniciara puntualmente (10.45 horas era lo establecido). Tras poco más de un minuto de indicaciones por parte del abulense, el inicio del trabajo marcado para preparar la visita al Zaragoza comenzó con el preparador físico, Carlos Castroagudín, llevando el peso del inicio de la sesión. Calentamiento, algunos ejercicios de balón y una pequeña pausa: los titulares en La Rosaleda tomaron el camino de los vestuarios, y los medios de comuniciación, el de la puerta de salida, al tratarse de jornada a puerta cerrada.