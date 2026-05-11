El Sporting de Gijón y Nicolás Larcamón, más cerca: encuentro con José Riestra y bases para el futuro

No hay nada hecho, pero la negociación entre el Sporting de Gijón y Nicolás Larcamón avanza. Las posturas entre elclub rojiblanco y el entrenador argentino se han acercado en las últimas horas para asumir la riendas del equipo de cara a la próxima temporada. Según ha podido conocer LA NUEVA ESPAÑA, José Riestra y el técnico ya han tenido un primer encuentro para abordar algunas de las claves deportivas y la idea de trabajo en torno al Sporting. Hay sintonía, también cautela. El club rojiblanco trabaja ahora en acabar de rematar la que es su principal apuesta tras el anunciado adiós de Borja Jiménez. Larcamón, con cartel y caché en Sudamérica, maneja más opciones.

El Sporting de Gijón tiene en Nicolás Ricardo Larcamón (La Plata, Buenos Aires, Argentina, 11-8-1984) el perfil que más convence para suceder a Borja Jiménez en el banquillo, como avanzó el pasado sábado LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. Futbolista (hijo y sobrino de futbolistas) al que una lesión de rodilla a los 22 años privó de hacer carrera en el Club Atlético Los Andes, estudió Educación Física e inició Arquitectura mientras la vocación de entrenar le envolvió en equipos de categorías inferiores. Apostó por los banquillos y acertó. Tocó la gloria con Pachuca, el eterno rival de Orlegi en México, al llevar a uno de sus clubes, León, al título de la Liga de Campeones de la Concacaf, en 2023, con una filosofía que él mismo define: «Prefiero perder atacando que empatar defendiendo».

La figura de Nicolás Larcamón guarda varios paralelismo con la de Miguel Ángel Ramírez, el entrenador que más y mejor rendimiento supo obtener del Sporting en los cuatro años de Orlegi en Gijón. Joven, triunfador en América y con ganas de hacerse un nombre en el fútbol europeo, no duda en destacar las relaciones personales como uno de sus puntos fuertes para conseguir sacar el máximo rendimiento a sus futbolistas. No solo a ellos, también a todas las personas que forman parte del día a día de un equipo.

La vida le obligó a cambiar el paso varias veces. Una osteocondritis en la rodilla, afectación por la que el hueso pierde irrigación sanguínea, hizo al Atlético Los Andes perder a un jugador y al fútbol, ganar a un entrenador. Mientras estudiaba para formarse un nuevo horizonte profesional, la pelota seguía en su cabeza y un amigo le ofreció entrenar al Almafuerte de Temperley, un equipo de aficionados. De ahí pasó a las categorías inferiores del Nueva Chicago y tras años de partidos y progresos en la base del fútbol argentino, una llamada desde Venezuela. Un directivo del Deportivo Anzoátegui le había escuchado en una charla formativas en la que había participado en Maracaibo. Le ofreció ser el entrenador del equipo de la primera división venezolana. Era 2016 y lo bordó.

Llevó al Deportivo Anzoátegui a sus cotas más altas, disputando el título y clasificándolo para la Copa Sudamericana. La siguiente llamada llegó desde Chile, donde entre 2017 y 2020 dirigió al Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, conjuntos en los que continuó mostrando buenas maneras. El siguiente salto fue más serio: México. Puebla necesitaba un revulsivo y con Larcamón pasó de mirar a la zona baja de la tabla, a codearse con los mejores.

Perdió una semifinal del clausura ante el Santos Laguna de Orlegi en 2021 y su método, juventud y ambición llamó la atención de Pachuca, que le firmó para León, donde vivió su mayor éxito deportivo poco tiempo después de tomar las riendas del equipo. Su meteórica progresión contó con un país diferente en su siguiente parada, el Cruzeiro brasileño. En el club presidido por Ronaldo Nazario duró cuatro meses, siendo su experiencia más breve. También la menos exitosa.

Volvió a México para llevar a cuartos de final del Clausura de 2025 a Necaxa y firmar, a continuación, por Cruz Azul, uno de los clubes potentes del país, donde su etapa no llegó a un año de duración, sin poder alcanzar los objetivos previstos. Desde el pasado mes de abril está pendiente de nuevos proyectos, con Ciudad de México como cuartel general (tenía previsto moverse en los últimos días), y siendo el Sporting el que ahora llama a su puerta para devolver al conjunto rojiblanco a la pelea en la zona alta de la clasificación.

El entrenador argentino está casado con Victoria Betancourt, venezolana quien en su juventud jugó al fútbol. Su mujer es profesional en el mundo de la odontología y uno de sus grandes apoyos, acompañándole en cada reto deportivo que han afrontado juntos. Ambos tienen un hijo y comparten en redes sociales algunos de sus momentos juntos.

Admirador de entrenadores como Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Marcelo Gallardo o Jurgen Klopp, Nicolás Larcamón está llamado a rearmar a un equipo que se ha quedado este año lejos de las expectativas marcadas al inicio de la temporada y con mucho trabajo por delante para volver a ser competitivo. Desde la capacidad para retener a los mejores futbolistas de la presente campaña, a la necesidad de sumar nuevos componentes, para hacer un bloque que seduzca en cuanto a propuesta y rendimiento a una afición profundamente decepcionada con todo lo que ha rodeado al club en los últimos meses.

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En el caso de que no prosperase la negociación con Nicolás Larcamón, al Sporting le gusta el perfil de Diego Martínez. El interés por el preparador gallego, desvelado por la Cadena Cope, incluso ha provocado que el técnico siguiese el partido del pasado sábado en La Rosaleda, donde los rojiblancos cayeron derrotados ante el Málaga.