Cristina, del Sporting de Gijón a ganar con 72 años un Campeonato de España... con un mieloma múltiple: "Es un sueño"

«Nunca antes había escuchado la palabra mieloma. Ni sabía que existía». María Cristina Alonso Sánchez (Candanal, Villaviciosa, 1984) empezó en 2021 a encontrarse mal, a perder peso de manera alarmante, a sentir «como si tuviera un bicho dentro». Tras varias consultas y pronósticos fallidos, encontró en el Centro Médico de Oviedo un diagnóstico definitivo: mieloma múltiple. Derivada a la unidad de hematología del Hospital de Cabueñes, lo que empezó viéndose «muy negro», ha pasado a una constante recuperación de calidad de vida para afrontar su día a día «con otros ojos». Todo, gracias «al apoyo de los médicos, a la familia y a mis compañeros de fútbol andando». Porque Cris, a sus 72 años, es la última campeona de España surgida de uno de los equipos del Sporting.

«Lo mejor de la vida es el nacimiento de los hijos (tiene dos, Jonathan, de 43 años, y Vanesa, de 36), la boda con mi marido (José Manuel Menéndez, su máximo apoyo), pero sí, puede decirse que ganar un campeonato de España con Asturias ha sido una de los momentos más bonitos de mi vida. Fue vivir un sueño. Me encanta el tenis y me tiré al suelo a lo Rafa Nadal», afirma Cris mientras agarra con orgullo la medalla de campeona. Acaba de formar parte la selección regional de fútbol andando (modalidad en la que se juega al fútbol sin correr ni contacto) que conquistó en Madrid el título nacional tras imponerse en la final a Canarias. Lo hizo como la única jugadora del Sporting (que puso en marcha esta modalidad en 2024) en un equipo formado por cuatro mujeres y cinco hombres. También como la única paciente de mieloma y la más veterana del grupo. El deporte, subraya, ha sido clave para «volver a sentirme fuerte, física y mentalmente. Todo te retroalimenta». Le gusta compartir su caso para «intentar ayudar a aquellos que, como me pasó a mí, no sepan cómo actuar ante un mieloma».

Maliaya afincada en Gijón, Cristina trabajó como modista y regentó una tienda de teléfonos móviles en Avilés antes de disfrutar junto a su marido de la jubilación de que «los niños se independizasen». Siempre se había cuidado, «me gustaba salir a correr, ir a la montaña», hasta que hace cinco años su vida cambió de repente. «Lloré mucho. Lo pasé mal, pero es muy importante confiar siempre en tu hematólogo. Cada caso es diferente y no se puedo generalizar. Lo primero que hay que desterrar es leer los prospectos de la medicación y mirar en el móvil qué pone de la enfermedad. Hay cosas que no son verdad y otras, te confunden. Hay que confiar en los médicos. Afortunadamente tanto los diagnósticos como los tratamientos han evolucionado mucho», destaca.

Cristina se sometió a un autautotrasplante en el HUCA el mismo 2021, proceso en el que «saqué un sobresaliente, como me dijo Ana Pilar, la hematóloga». Continuó con el tratamiento en Cabueñes, de la mano de Esther González, jefa de Hematología. Ella, en septiembre de 2024, le habló del equipo de fútbol andando, actividad iniciada en la Fundación Marea Rojiblanca del Sporting de Gijón, como complemento para su recuperación. «El equipo se había formado unos meses atrás junto a otros pacientes. Acepté y me encantó. Hacía yoga y lo dejé por el fútbol porque me dio mucha vidilla. Aire libre, grandes compañeros en circunstancias similares... Mi marido (sin ninguna patología) se apuntó también para acompañarme y hemos mejorado en todo. Yo en equilibrio, agilidad y en cuidar una enfermedad que, por el momento, no tiene cura, y en la que estás a expensas de posibles recaídas. De momento, el bicho, está dormido», explica. Cris no solo ha sorteado cualquier recaída derivada directamente del mieloma, también agradece «haber alcanzado un nivel de practicar deporte superior a antes de caer enferma. Doy entre 7.000 y 8.000 pasos diarios». Jose, su marido, «ha perdido doce kilos» tras apuntarse al equipo y, como él mismo dice, «esto nos ha mejorado a todos porque si ella está bien, su entorno también lo está».

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«A todos los enfermos de mieloma les digo lo mismo: hay que moverse, hacer algo de deporte y nada de quedarse en el sofá viendo la tele. Aunque cueste, todo se supera y con ayuda siempre es más fácil», dice de un deporte, el del fútbol andando, que cuenta en Asturias con más de 300 personas federadas de más de 60 años. La inmensa mayoría, hombres. «Nunca jugué al fútbol. Soy más seguidora de tenis, motos y muy fan de Fórmula 1. Especialmente de Fernando Alonso. Al Campeonato de España llevé una gorra suya. Se la dejé a nuestro portero en la final y nos dio muy buena suerte. Fue el mejor. Decisivo en la tanda de penaltis. En casa el más sportinguista era mi padre (José Alonso, ya fallecido). Si me viera ahora jugando.... Y ganando…», comenta Cris, entre risas, toda una campeona en el fútbol andando, y en la lucha contra el mieloma.