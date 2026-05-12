El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón José Riestra visita este miércoles a la peña Peñamellera Sportinguista
El dirigente del conjunto rojiblanco vuelve a tomar parte de un encuentro con aficionados tras los vividos en Candás, San Martín de Luiña y Trevías
José Riestra tiene previsto formar parte de la representación institucional que visitará este miércoles a la peña Peñamellera Sportinguista con motivo de su décimo aniversario. El presidente ejecutivo está de vuelta en Asturias tras pasar, los últimos días, en México, desde donde vivió el comunicado de la salida de Borja Jiménez. Riestra, al que no se le pudo ver ayer en el entrenamiento matinal del equipo, ya trabaja desde Mareo en el cierre del nuevo entrenador del equipo. Lo hace sin decuidar uno de los varios compromisos con seguidores rojiblancos que ha atendido en las últimas semanas.
El dirigente del conjunto gijonés estuvo presente en el aniversario de una peña en Trevías, Valles del Esva, días depués de estar también presente en el encuentro de las peñas de Occidente, en San Martín de Luiña. Antes ya lo había hecho también en otros actos relacionados con peñistas, como fue el caso de una inauguración en Candás. En todos estos eventos volvió a mostrar su convicción en conseguir una mayor "unión" de cara al futuro entre el club y sus aficionados. El club atraviesa un momento delicado tanto en lo deportivo como en lo social en un final de temporada con muchos frentes abiertos. El último, el de un banquillo con necesidad de relevo a falta de tres jornadas para un final de temporada en las que el equipo visitará al Zaragoza, recibirá al Almería y despedirá la campaña en el campo del Granada.
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