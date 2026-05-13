José Riestra, muy emocionado y al borde de las lágrimas en su 'regreso' a Panes, la tierra de sus abuelos: "Larcamón tiene el perfil que demanda El Molinón"

"Queremos tener al nuevo entrenador lo antes posible. Es muy importante saber quién va a ser el piloto del coche (…) Tuvimos una reunión muy positiva (sobre el encuentro con Nicolás Larcamón) donde intercambiamos distintos puntos de vista. Hay que continuar en esta serie de entrevistas.... hecho un buen papel en Venezuela, México y Brasil. Sus equipos son atrevidos y van hacia delante. Es el perfil que demanda El Molinón”. José Riestra ha admitido públicamente las conversaciones y negociaciones abiertas con Nicolás Larcamón para convertirse en el próximo entrenador del Real Sporting de Gijón. El presidente ejecutivo rojiblanco habló apenas unas horas después de la cumbre telemática mantenida con el técnico argentino, cuya candidatura al banquillo sportinguista fue avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, durante un acto especialmente emotivo para el dirigente mexicano en Panes.

Muy emocionado por su vuelta Panes y al Hotel Restaurante Covadonga, donde tantas veces estuvieron sus abuelos paternos, Riestra compareció visiblemente afectado, por momentos al borde de las lágrimas y sin poder contener la emoción al recordar a su familia y sus vínculos con la zona. En un contexto de máxima tensión por todo lo vivido en las últimas horas en el Sporting y por el peso emocional de regresar a un lugar tan ligado a sus recuerdos familiares, el dirigente mexicano dejó una de sus imágenes más humanas desde su aterrizaje en Gijón. “Me va a ganar el sentimiento; este es un lugar especial para mí. Mi familia nació y creció aquí y aquí veranearon mis abuelos”, alcanzó a decir durante una intervención marcada por las referencias constantes a Abándames y Ontoria. Riestra acudió al encuentro apenas unas horas después de participar junto a Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Orlegi Sports, en la reunión telemática mantenida con Larcamón. El presidente ejecutivo del Sporting describió además públicamente el perfil de entrenador que busca el club y ahí encaja plenamente el preparador argentino. “Buscamos entrenadores activos, que quieran ser protagonistas y mirar hacia delante. Es lo que demanda El Molinón”, aseguró. “Antes que nada hay que ser claros: hay tres partidos por delante que tenemos que cerrar”, señaló igualmente Riestra, que dejó claro que el club ya trabaja intensamente en la planificación del próximo proyecto.

Riestra también abordó durante el acto la salida de Borja Jiménez y las declaraciones posteriores del técnico abulense tras el encuentro de La Rosaleda, donde llegó a afirmar que “tenía a su agente loco para buscarle equipo”. El presidente ejecutivo del Sporting quiso rebajar la polémica y defendió la honestidad del ya exentrenador rojiblanco. “Borja reconoce que se equivocó intentando explicar desde el corazón una decisión muy difícil. Me pidió perdón”, afirmó. “Tomó la decisión porque no se sentía con fuerzas para lo que venía y estoy convencido de que no tiene otro equipo”, añadió Riestra.

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El encuentro reunió a una amplia representación del Sporting en Panes. Junto a Riestra estuvieron Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales; los jugadores Dani Queipo y Nacho Martín; las futbolistas Natalia Sobero y Cristina Carvajal; además de los veteranos José Antonio Redondo y Manolo Jiménez. Natalia Sobero tiene raíces familiares en Peñamellera Alta, mientras que Cristina Carbajal, guardameta rojiblanca, es natural de Buelles, en Peñamellera Baja. El presidente de la Peña Peñamellera agradeció la presencia del club y reivindicó el apoyo constante de la comarca al Sporting. “En tiempos difíciles siempre hemos estado ahí: apoyando con orgullo y corazón”, señaló. También Gustavo Alonso, presidente de Unipes, pidió mirar hacia el futuro. “Estamos en el momento perfecto para analizar por qué pasaron determinadas cosas, pero no vale quedarse en el pasado. Hay que pensar en el futuro”, afirmó. Por su parte, Nacho Martín quiso mandar un mensaje de compromiso a la afición rojiblanca. “Nosotros también lo pasamos mal. Aunque quedan tres partidos, el año que viene vamos a volver a intentarlo”, aseguró el centrocam