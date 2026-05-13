Juanma Castaño responde al palo de Florentino Pérez: "¡Cuídelo usted!"

La comparecencia de Florentino Pérez terminó convertida en un ajuste de cuentas público con parte de la prensa deportiva española.

El presidente del Real Madrid llegó muy molesto al acto después de que el diario ABC publicara, apenas unos minutos antes de su intervención, una información en la que aseguraban que había trasladado a su entorno una frase tan contundente como preocupante: "Estoy muy cansado".

Según publicó ABC, la frase fue pronunciada antes de la reunión extraordinaria de la Junta Directiva y sorprendió incluso a las personas más cercanas al mandatario madridista. El titular cayó como una bomba en el entorno de Florentino, especialmente por la relación histórica que siempre se le ha atribuido con el periódico, al que supuestamente lleva suscrito desde niño por tradición familiar inculcada por su padre.

El enfado con ABC escala hasta el cara a cara

El ambiente se tensó todavía más cuando el presidente madridista se encontró frente uno de los periodistas de ABC desplazado a la comparecencia. Fuentes presentes en la sala describen un intercambio incómodo y cargado de reproches, con un Florentino especialmente irritado por la publicación de la exclusiva en un momento tan delicado.

El dirigente blanco consideró que la noticia buscaba trasladar una imagen de desgaste personal y debilidad institucional en pleno foco mediático sobre el club. La tensión fue evidente desde el inicio de la intervención y marcó el tono de toda la rueda de prensa.

Los mensajes de Florentino a la prensa deportiva

Durante su comparecencia, Florentino Pérez también dejó varios recados dirigidos a periodistas y programas deportivos que, a su juicio, mantienen una línea excesivamente crítica con el club.

Uno de los mensajes más directos fue dirigido a Juanma Castaño, presentador de COPE. En plena intervención, Florentino respondió así a un periodista de la emisora: "Dígaselo a Juanma Castaño si es usted de la COPE, por favor dígaselo de mi parte, que es todos los días, a todas horas, que tenga un poquito de consideración al mejor club de la historia también. Eso es lo que le quiero decir, que cuide al Madrid".

Más tarde, el propio presidente insistió en el mensaje: "Haremos un análisis, no se preocupe. Dígaselo a Juanma Castaño si es de la Cope, de mi parte. Que tenga un poco de consideración con el mejor club de la historia. Que hable con él y que cuide al Madrid".

La respuesta de Juanma Castaño

La contestación de Juanma Castaño no tardó en llegar. El periodista de la COPE respondió con contundencia al reproche lanzado por Florentino Pérez: "Cuídelo usted, cuídelo usted..."

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La reacción del comunicador abrió todavía más el debate sobre la relación entre el Real Madrid y parte de la prensa deportiva, en un día marcado por los nervios, la tensión y las cuentas pendientes entre el club blanco y algunos de los principales medios del país.