Así es el método de Nicolás Larcamón, el gran objetivo del Sporting para su banquillo: “La pretemporada es un enorme espacio de oportunidad para instalar el modelo”

“Es imperiosamente necesario el grupo que tiene menos minutos; van a ser fundamentales”. Nicolás Larcamón, principal candidato al banquillo del Real Sporting de Gijón para la temporada 2026-2027, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, expuso este miércoles buena parte de su metodología de trabajo en el congreso BeMagistral, en el que participó de forma telemática junto a técnicos como Ferran Costa, Juan Carlos Garrido y Fran Justo. El entrenador argentino, que esta misma tarde mantendrá una reunión con Alejandro Irarragorri y José Riestra para avanzar en su candidatura, ofreció una ponencia centrada en cómo entrenar “en tiempos de calendarios exhaustos y exigencias constantes”.

La charla dejó entrever algunas de las claves que marcan la manera de trabajar de Larcamón: la enorme importancia que concede a la pretemporada como espacio para implantar automatismos y adelantarse a situaciones futuras de competición; la gestión de los descansos y de la recuperación en calendarios cada vez más saturados; el valor que otorga a la preparación física y al control de métricas; y también determinados rasgos tácticos de sus equipos, con ejemplos de una estructura con tres centrales y dos carrileros muy profundos durante su etapa en Cruz Azul. Además, el técnico argentino explicó que suele dividir las charlas y sesiones de análisis por líneas o zonas del campo para fomentar una comunicación más directa con los futbolistas y generar un mayor intercambio de opiniones y feedback.

Larcamón, que esta misma tarde mantendrá una reunión con Alejandro Irarragorri y José Riestra para avanzar en su candidatura, arrancó con una breve presentación de su trayectoria. “Tuve un desarrollo de carrera en Latinoamérica”, explicó el técnico, que recordó su paso por Venezuela, Chile y especialmente México, donde dirigió a Puebla, León y Cruz Azul. “Llevo diez años y más de 300 partidos como entrenador principal”, señaló el argentino, que también recordó el título de la Concacaf Champions Cup conquistado con León y su posterior experiencia en Brasil.

A partir de ahí, el entrenador centró buena parte de su exposición en una idea: la dificultad de sostener el rendimiento competitivo en un fútbol cada vez más cargado de partidos y viajes. “Ninguna liga de élite es ajena a esto”, advirtió Larcamón, que describió semanas con tres encuentros, desplazamientos constantes y apenas 72 horas para recuperar y preparar el siguiente duelo. “La recuperación y la preparación se dan en 72 horas y el rendimiento tiene que ser inmediato”, resumió. El técnico argentino incidió especialmente en su experiencia en México, donde incluso las fechas FIFA quedaban condicionadas por compromisos comerciales. “Uno debería tener más tiempo para entrenar o potenciar el juego, pero te programan amistosos en Estados Unidos y ni esas semanas puedes trabajar con mejores márgenes”, comentó.

Larcamón defendió que este nuevo contexto obliga a replantear la manera de entrenar. “Hace unos años el foco estaba puesto en poner a punto al plantel desde lo condicional y desde principios tácticos del modelo”, explicó. Sin embargo, considera que el fútbol actual obliga a reinterpretar los microciclos y los tiempos de preparación.

Ahí apareció uno de los conceptos que más repitió durante la charla: la importancia de la pretemporada. Para Larcamón, ese periodo se ha convertido en “el único tiempo donde de verdad tienes márgenes para entrenar y donde los jugadores tienen disposición para escuchar”. “La pretemporada es un enorme espacio de oportunidad para empezar a instalar el modelo y anticipar escenarios futuros de la competición”, sostuvo. El entrenador considera indispensable aprovechar ese tramo inicial para adelantarse a problemas que aparecerán durante el curso. “Todo lo que no trabajemos y pueda pasar en la temporada, vamos a ir tarde”, afirmó. De ahí otra de las ideas fuerza de su intervención: “Entrenar contextos para anticipar respuestas”.

Larcamón puso ejemplos concretos de su etapa en Cruz Azul para explicar cómo traslada esas ideas al trabajo diario. Recordó un periodo en el que su equipo actuaba con línea de cinco defensas y carrileros muy altos, buscando “poner seis jugadores por delante de la pelota”. Aquella apuesta ofensiva le generó problemas en transición defensiva, como admite. “Muchas veces teníamos situaciones de defensa inestable”, reconoció. La solución pasó por trabajar de manera específica el repliegue inmediato tras pérdida. La gestión de los días posteriores a cada encuentro ocupó también buena parte de la ponencia. Larcamón explicó que estructura el trabajo a partir de cuatro ejes: logística postpartido, recuperación, análisis de la competición y tablas compensatorias para futbolistas con menos carga competitiva.

En ese sentido, el técnico dio una enorme importancia a la recuperación física y al control de las métricas. “Es fundamental leer las métricas”, aseguró, al tiempo que elogió el trabajo de Juan Cruz Mónaco, su preparador físico de confianza. “En este día más uno estamos a 42 horas del partido y tenemos la necesidad de tener un recovery activo”, ejemplificó durante una de las diapositivas.

El análisis posterior a cada encuentro es otro de los pilares de su metodología. Larcamón explicó que primero realiza una evaluación interna con su cuerpo técnico y después decide qué parte de esa información traslada al grupo. “No se puede prescindir del análisis, pero hay que gestionarlo. No se puede sobrecargar”, explicó.

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Ese análisis, además, no siempre se hace de manera colectiva. El argentino apuesta por dividir las sesiones de vídeo y reflexión por líneas y perfiles de jugador. “No solo oriento los contextos de las charlas por los roles del partido; también porque al reducir el grupo aparecen mejores intercambios”, indicó. Larcamón explicó que suele trabajar con un grupo de defensas y mediocentros defensivos y otro más enfocado a atacantes y futbolistas ofensivos. Para el técnico, ese formato favorece una comunicación más rica y participativa. “No es unidireccional; aparece la oportunidad de que el jugador consulte o dé su punto de vista”, señaló.