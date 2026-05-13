La negociación entre el Sporting de Gijón y Larcamón avanza: así fue la cumbre telemática entre Irarragorri, Riestra y el argentino

Nicolás Larcamón se acerca al banquillo del Real Sporting de Gijón, en una candidatura avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. La cumbre definitiva entre el técnico argentino y la plana mayor de Orlegi Sports para presentarle el proyecto rojiblanco de cara a la temporada 2026-2027 acabó esta tarde —pasadas las 18.00 horas— con buena sintonía y dejó sensaciones positivas en ambas partes. Eso sí, todavía no existe una oferta económica formal por escrito ni tampoco un acuerdo cerrado, por lo que la negociación continuará en los próximos días.

La reunión, avanzada por este periódico, se celebró este miércoles a partir de las 16.00 horas españolas y se desarrolló de forma telemática, con los protagonistas conectados desde tres países distintos. Larcamón, de 41 años, participó desde Argentina; Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Orlegi Sports, lo hizo desde Ciudad de México; y José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, intervino desde Gijón antes de desplazarse por carretera a Panes para acudir al décimo aniversario de la Peña Peñamellera. Antes del encuentro, el entrenador argentino había participado además en una ponencia telemática para BeMagistral.

La reunión duró más de una hora y sirvió para abordar en profundidad el proyecto deportivo del Sporting, la estructura de trabajo y la idea de club que quiere desarrollar la entidad gijonesa en los próximos años. Según las fuentes consultadas, hubo muy buena sintonía y un entendimiento fluido entre las partes, que terminaron satisfechas tras el encuentro. De momento, Sporting y Larcamón se han emplazado a seguir hablando y a mantener una nueva reunión en la que ya se abordarán cuestiones económicas.

En cualquier caso, la operación no está cerrada. Larcamón cuenta con una propuesta económicamente muy superior procedente de Brasil y deberá tomar una decisión sobre su futuro en las próximas fechas. El técnico argentino, además, aterrizaría en Gijón acompañado de su equipo de trabajo habitual: Javier Berges como segundo entrenador y Juan Cruz Mónaco como preparador físico.

Mientras tanto, el Sporting mantiene abiertas otras alternativas por si la vía Larcamón no termina cristalizando. Entre ellas aparece el nombre de Diego Martínez, que sigue en la recámara del club rojiblanco. Hay más opciones sobre la mesa, aunque a día de hoy Larcamón es el candidato que parte con más ventaja.

Así fue la ponencia de Larcamón horas antes de la cumbre con el Sporting

Horas antes de la reunión definitiva con Orlegi y el Sporting, Larcamón participó de manera telemática en el congreso BeMagistral junto a técnicos españoles como Ferran Costa, Juan Carlos Garrido y Fran Justo. El argentino expuso buena parte de su metodología de trabajo en una intervención centrada en cómo entrenar “en tiempos de calendarios exhaustos y exigencias constantes”.

Durante la charla, el entrenador dejó varias ideas que encajan con el perfil que busca el Sporting. Larcamón incidió en la importancia de la pretemporada para “instalar el modelo y anticipar escenarios futuros de competición”, defendió la necesidad de “entrenar contextos para anticipar respuestas” y subrayó la importancia del trabajo con los futbolistas menos habituales. “Es imperiosamente necesario el grupo que tiene menos minutos; van a ser fundamentales”, explicó.

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El técnico argentino también habló sobre gestión física, recuperación y análisis táctico, aspectos en los que tiene un peso importante Juan Cruz Mónaco, su preparador físico de confianza. “Es fundamental leer las métricas”, señaló Larcamón, que además explicó cómo divide muchas charlas y sesiones de vídeo por líneas del campo para fomentar una comunicación más directa con los jugadores. “No es unidireccional; aparece la oportunidad de que el jugador consulte o dé su punto de vista”, afirmó.