El Sporting de Gijón y Nicolás Larcamón, nueva cumbre para resolver el futuro: cita telemática y días claves

El Sporting acelera en la búsqueda de entrenador para la próxima temporada y afronta horas decisivas en la planificación del nuevo proyecto rojiblanco. El club gijonés tiene previsto mantener hoy una reunión telemática con Nicolás Larcamón, técnico argentino que aparece en estos momentos como el gran favorito de Orlegi Sports para ocupar el banquillo de El Molinón en la campaña 2026-2027 tras la salida de Borja Jiménez. Dará continuidad a los acercamientos vividos en los últimos días con el preparador.

La cumbre se celebrará por Zoom y está considerada como un encuentro clave dentro del proceso de selección abierto por el grupo mexicano. En Mareo no se da todavía por cerrada la decisión sobre quién dirigirá al equipo el próximo curso, pero Larcamón es el candidato que más consenso genera ahora mismo dentro de la estructura de Orlegi y el nombre que ha ganado más fuerza en los últimos días.

El entrenador sudamericano cuenta con el aval de José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, con quien ya mantuvo un primer encuentro hace unos días, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA. Aquella toma de contacto fue positiva y sirvió para acercar posturas sobre la idea deportiva y el encaje del técnico dentro del modelo que pretende impulsar Orlegi en Gijón.

Larcamón gusta especialmente por varios factores. En primer lugar, por una propuesta futbolística ofensiva, valiente y dinámica, basada en la presión alta, el protagonismo con balón y la apuesta por un juego vertical y reconocible. En México se ha labrado una reputación como entrenador moderno, meticuloso en el análisis y muy cercano al futbolista, capaz además de potenciar talento joven y construir equipos competitivos con rapidez.

En Orlegi valoran igualmente su conocimiento de la estructura del grupo y la sintonía existente desde hace años. Larcamón no es un nombre improvisado ni una oportunidad de mercado coyuntural. Es una apuesta genuina de la propiedad, muy en la línea de la que en su día representó Miguel Ángel Ramírez. El técnico argentino lleva tiempo en el radar de la cúpula mexicana y siempre ha sido considerado un perfil idóneo para alguno de los proyectos deportivos del holding.

Esta nueva servirá para profundizar en aspectos deportivos, metodológicos y también contractuales. Aunque no se espera necesariamente una decisión definitiva inmediata, sí puede marcar un punto de inflexión en la elección del nuevo entrenador rojiblanco. Desde México quieren dejar encarrilada la operación cuanto antes para avanzar ya en la planificación de plantilla y en la confección del nuevo Sporting.

La decisión final se tomará desde la cúpula de Orlegi Sports, con Alejandro Irarragorri y José Riestra liderando el proceso. Ambos concentran el peso principal de una elección estratégica para el futuro inmediato del club. En las últimas semanas se han recabado informes de numerosos técnicos y también han llegado ofrecimientos de perfiles distintos, tanto nacionales como internacionales, aunque la mayoría han ido perdiendo fuerza progresivamente y están prácticamente descartados a estas alturas.

Pese al impulso de la candidatura de Larcamón, el Sporting mantiene abierta alguna alternativa. En la recámara sigue apareciendo el nombre de Diego Martínez, técnico gallego con experiencia en clubes como Granada, Espanyol o Las Palmas. El preparador cuenta con defensores dentro de la estructura deportiva y es probablemente la opción española con más cartel disponible actualmente en el mercado.

Orlegi conoce bien a Diego Martínez y ya mantuvo contactos con él en etapas anteriores. Su experiencia en el fútbol español, su capacidad para competir en contextos de presión y su trayectoria en Primera División son argumentos que siguen jugando a su favor. Además, representa un perfil más contrastado en el contexto nacional, algo que algunos sectores de la cúpula consideran importante de cara a un proyecto exigente como el del Sporting.

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De hecho, dentro del grupo de decisión existen algunas discrepancias sobre el camino a seguir. Mientras una parte apuesta por un entrenador con conocimiento del fútbol español y experiencia directa en la categoría, el núcleo duro de Orlegi se inclina claramente por un perfil más alineado con su modelo futbolístico y empresarial. Ahí es donde emerge con fuerza la figura de Larcamón.