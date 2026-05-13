El Sporting de Gijón renueva a una de las grandes promesas de Mareo: contrato de larga duración y apuesta del club

El Sporting de Gijón ha anunciado de forma oficial la renovación de Gontzal Meaurio Barona ’Tzalo’ (Avilés, 04-01-2007), que seguirá en la entidad rojiblanca hasta el año 2029. El atacante es una de las más firmes esperanzas de Mareo y es uno de los juveniles, que de continuar con esta progresión, apunta a dar el salto al Sporting Atlético para la próxima temporada (2026-2027) y a de los que mayor margen de crecimiento se le intuye dentro de la casa. La apuesta del club y del jugador es, además, muy importante, con un contrato de tres años.

Comunicado del Sporting de Gijón

El Real Sporting y el jugador Gontzal Meaurio Barona ’Tzalo’ (Avilés, 04-01-2007) han llegado a un acuerdo para ampliar su relación contractual hasta el año 2029.

Tzalo se incorporó al Club en la temporada 2015/16 procedente del CD Quirinal y desde entonces ha ido progresando en todas las categorías de Mareo. Suma 78 partidos con la camiseta sportinguista entre el Juvenil B, el Juvenil A, el Sporting C y el Sporting Atlético. Debutó con el segundo equipo sportinguista el 28 de abril de 2024, en un encuentro contra el Caudal Deportivo disputado en el Hermanos Antuña.

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El Real Sporting quiere agradecer a Tzalo y su familia la predisposición para seguir ligado a la disciplina rojiblanca