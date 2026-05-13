El Sporting de Gijón renueva a una de las grandes promesas de Mareo: contrato de larga duración y apuesta del club
'Tzalo' continuará en la entidad rojiblanca tres años más, hasta 2029
Gijón
El Sporting de Gijón ha anunciado de forma oficial la renovación de Gontzal Meaurio Barona ’Tzalo’ (Avilés, 04-01-2007), que seguirá en la entidad rojiblanca hasta el año 2029. El atacante es una de las más firmes esperanzas de Mareo y es uno de los juveniles, que de continuar con esta progresión, apunta a dar el salto al Sporting Atlético para la próxima temporada (2026-2027) y a de los que mayor margen de crecimiento se le intuye dentro de la casa. La apuesta del club y del jugador es, además, muy importante, con un contrato de tres años.
Comunicado del Sporting de Gijón
El Real Sporting y el jugador Gontzal Meaurio Barona ’Tzalo’ (Avilés, 04-01-2007) han llegado a un acuerdo para ampliar su relación contractual hasta el año 2029.
Tzalo se incorporó al Club en la temporada 2015/16 procedente del CD Quirinal y desde entonces ha ido progresando en todas las categorías de Mareo. Suma 78 partidos con la camiseta sportinguista entre el Juvenil B, el Juvenil A, el Sporting C y el Sporting Atlético. Debutó con el segundo equipo sportinguista el 28 de abril de 2024, en un encuentro contra el Caudal Deportivo disputado en el Hermanos Antuña.
El Real Sporting quiere agradecer a Tzalo y su familia la predisposición para seguir ligado a la disciplina rojiblanca
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