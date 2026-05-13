El Sporting de Gijón renueva a Tzalo, una de las promesas de la cantera
El club rojiblanco blinda al atacante hasta 2029 tras sumar 78 partidos entre el juvenil B y el Sporting Atlético
O. N.
El Real Sporting blinda a una de las promesas de Mareo. El club rojiblanco anunció este miércoles la renovación de Gontzal Meaurio Barona, conocido futbolísticamente como Tzalo, hasta el año 2029. El futbolista avilesino, nacido en 2007, seguirá así vinculado a la entidad sportinguista después de una trayectoria de crecimiento continuo en las categorías inferiores.
Tzalo llegó a Mareo en la temporada 2015/2016 procedente del CD Quirinal y desde entonces ha pasado por todos los escalones de la cantera rojiblanca. En total, acumula ya 78 partidos oficiales repartidos entre el juvenil B, el juvenil A, el Sporting C y el Sporting Atlético.
El centrocampista debutó con el filial rojiblanco el 28 de abril de 2024, en el encuentro frente al Caudal Deportivo disputado en el Hermanos Antuña, un paso más en la progresión de uno de los jugadores con más proyección de la cantera.
El Sporting agradeció tanto al futbolista como a su familia la predisposición mostrada para continuar ligados al club gijonés.
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