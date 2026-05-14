Los titulares de la entrevista con Jesús Bernal: "Tengo esa espina clavada de no haber mostrado mi mejor nivel en el Sporting"

Jesús Bernal no esconde la decepción por la temporada del Sporting de Gijón. El centrocampist, que este curso ha vivido entre la recuperación de una grave lesión de rodilla y la falta de continuidad, reconoce que el equipo no ha estado cerca de cumplir el objetivo marcado a principio de temporada y admite que el vestuario vive semanas “raras” tras quedarse sin opciones reales de pelear por el playoff. En una entrevista concedida a El Periódico de Aragón, del grupo PRENSA IBÉRICA, como LA NUEVA ESPAÑA, el futbolista del Sporting analiza su situación personal, el complicado momento del Real Zaragoza —su club de origen— y deja claro que todavía siente que tiene mucho por demostrar en Gijón.

—¿Qué tal se encuentra a nivel personal? Y para el Sporting quedan tres jornadas ya sin objetivos reales.

—Ha sido una temporada difícil porque cuando empezó el año teníamos claro el objetivo y no hemos sido capaces ni de pelearlo. No hemos luchado hasta el último momento por el playoff. Ha sido bastante complicado con el paso de dos entrenadores, que también es algo que al futbolista no le gusta porque habla muy mal del desempeño que hemos realizado. Y a nivel personal también ha sido una temporada complicada porque al final no disfrutas los minutos que quieres, sobre todo después de una lesión tan grave. Pero físicamente estoy perfecto, no he sufrido ninguna lesión muscular ni ninguna molestia después de una recuperación tan larga y complicada, así que en ese aspecto estoy contento.

—¿A qué achaca su falta de minutos?

—Son decisiones del entrenador. Siempre intenta hacer lo mejor posible y en este caso no he contado con los minutos deseados, pero son cosas del fútbol. Lo que depende de uno es estar al 100% y entrenar lo mejor posible. Después de la recuperación tuve muchos minutos casi recién recuperado, como quien dice, y luego desaparecí un poco. Lo importante es estar preparado para cuando llegue la oportunidad, que seguro que llegará.

—¿La lesión del ligamento cruzado la tiene totalmente olvidada? Sobre todo en el aspecto mental.

—Durante la lesión viví momentos muy duros, en los que te apoyas en tu familia, en tu pareja y en la gente que te rodea, pero en cuanto juegas los primeros cinco minutos y vas al suelo o al choque ya se olvida porque ves que no pasa nada. El futbolista lo que quiere es jugar y en cuanto tienes la capacidad de hacerlo te olvidas de todo y te centras solo en el fútbol.

—Además regresó en El Alcoraz, en Aragón, su tierra, con familiares y amigos en la grada.

—Lo recuerdo un poco bien y mal, porque perdimos 2-0, pero bien porque fueron diez meses y algún día más fuera, así que solo saltar al terreno del juego ya era una alegría. Fueron pocos minutos, pero esa sensación de volver a sentirte futbolista y rodeado de tu gente fue muy bonito.

—Están viviendo semanas raras en el Sporting, con el anuncio de la salida de Borja Jiménez, sin objetivos y con tres derrotas seguidas.

—Es normal que la gente no esté contenta y te exija, porque somos conscientes de que no hemos hecho un buen año. Es cierto que estas semanas son un poco raras, se vive todo con un poco de incertidumbre, pero tenemos que ser lo más profesionales posible y estamos entrenando al 100%. Quedó demostrado en Málaga, que intentamos competir con todo para cerrar la temporada de la mejor manera.

—¿Cómo de cerca estuvo su regreso al Real Zaragoza hace dos temporadas, justo antes de fichar por el Sporting?

—Salieron muchas cosas, pero en su momento yo estaba totalmente abstraído de todo, porque seguía la temporada con el Racing de Ferrol y obviamente me parecía una falta de respeto pensar en cualquier otra cosa, así que estaba en manos de mi representante. Yo tengo que estar centrado en mi trabajo, en estar al 100% y él es el que tiene que preocuparse del tema contractual. Sinceramente, desconozco lo cerca o lejos que estuve.

—En aquel momento el Real Zaragoza vivía otra etapa de incertidumbre institucional. ¿Cree que sin esa situación la historia hubiera sido distinta?

—Como se suele decir, con el periódico del lunes todo se ve diferente. No lo sé, porque también tuve la fortuna de cerrar muy pronto mi llegada al Sporting, que fue algo que tanto el club como yo teníamos muy claro. En el momento en el que tomé la decisión ya no hablé con mi representante de opciones que hubo o dejó de haber porque quería centrarme ya en el Sporting.

—¿La puerta al Real Zaragoza está cerrada o el fútbol da muchas vueltas?

—Nunca se sabe y nunca se puede decir nunca. Nunca esperé llegar a un Racing de Ferrol, jugar en el Rayo Majadahonda o en el Sporting. Creo que al final es simplemente trabajar en el día a día y afrontar lo que vaya viniendo convencido y al 100%.

—¿Cómo afrontan el duelo en La Romareda? El Zaragoza se juega muchísimo.

—Es un partido difícil. En mi caso tengo ese sentimiento de pena con el Real Zaragoza porque es mi casa y desearía que estuviera en otras posiciones, pero tenemos que ser lo más profesionales posible, intentar competir y ganar por respeto a nuestra afición, a nuestro trabajo y al escudo que llevamos.

—Para usted será uno de los partidos más difíciles de su carrera en lo emocional.

—Me gustaría que este partido se jugara por otros objetivos para ambos, sobre todo que no estuviera el Real Zaragoza en esta situación, pero no puedo hacer otra cosa que no sea dar el 100% de mí. En cuanto el balón empieza a rodar, el futbolista intenta abstraerse de todo y dar lo mejor de sí mismo.

—¿Qué ambiente espera en el estadio?

—Cuando un club tiene unas aspiraciones y justamente en este caso son las contrarias, es normal que el ambiente esté un poco crispado. Esperemos que sea un partido competido y que la gente pueda disfrutar de un buen fútbol, aunque está claro que eso pasará a un segundo plano para la afición del Zaragoza.

—Si le dicen hace diez meses que el Zaragoza podía llegar a estas alturas peleando por no bajar, ¿se lo habría creído?

—No. Cuando sale el calendario y ves que a falta de tan pocas jornadas vas a ir a Zaragoza a jugar piensas que a lo mejor te estás jugando cosas importantes, pero ni mucho menos que uno de los dos equipos puede estar peleando por el descenso.

—¿Qué cree que ha fallado?

—Desde fuera es difícil opinar. Creo que hay años complicados en los que todo parece que se tuerce. El fútbol es muy complicado porque haces una plantilla competitiva pero las cosas no salen, tienes lesiones y cuando parece que coges una buena racha llegan un par de malos resultados y vuelves a verte abajo. Creo que es un cúmulo de muchas cosas.

—¿Mantiene contacto con gente del Zaragoza?

—Sí, hablo de vez en cuando con ellos. Por ejemplo, el día que David Navarro se puso al cargo hablé con él porque fue mi entrenador en Tarazona, le tengo muchísimo cariño y le deseé suerte. Pero es una situación muy difícil en la que creo que lo mejor es dejar espacio para tampoco agobiar ni molestar.

—¿Ve posible la salvación?

—Mientras las matemáticas te lo permitan y haya vida tienes que luchar por ello y dar lo mejor de ti mismo. Cuando acabe la temporada tienes que poder decir que lo has dado todo y, si no se consigue, que sea porque no se ha podido hacer más.

—Si finalmente baja, ¿qué le espera al Zaragoza en Primera RFEF?

—Es una categoría más profesional que la antigua Segunda B, en la que hay clubes muy preparados y que buscan el ascenso. También hay ejemplos de equipos que han sabido rehacerse rápido. Es complicado entrar en la dinámica de competir en Primera RFEF, en campos diferentes a los que estás acostumbrado, y hay plantillas muy duras y jugadores con muchísimo nivel. Si se da el caso, será importante tener las cosas claras, tranquilidad y paciencia.

—Le queda un año de contrato, pero no ha tenido los minutos esperados. ¿Ha hablado ya con el Sporting sobre su futuro?

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—Ahora hay que estar centrados en acabar la temporada y luego, como todos los años, sentarse, hablar, hacer balance y mirar en perspectiva qué puede pasar. Tengo un año más de contrato y sí es cierto que tengo esa espina clavada de no haber mostrado mi mejor nivel por la lesión, la falta de minutos o por otras circunstancias. Estoy muy contento en el Sporting, es un gran club y tengo muchas ganas de demostrar todavía más.