Las disculpas de Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, tras sus polémicas declaraciones en Málaga: "No me expresé bien"

Borja Jiménez compareció este viernes en Mareo en una rueda de prensa marcada por las tensiones de los últimos días tras el anuncio de su salida del Sporting y por las polémicas declaraciones realizadas en Málaga, donde el todavía entrenador rojiblanco aseguró que tenía “a mi agente loco buscando equipo”. El técnico abulense arrancó su comparecencia pidiendo disculpas por unas palabras que reconoció no haber expresado de la mejor manera y defendió que su decisión de no continuar no está relacionada con ningún acuerdo con otro club. Durante su intervención, insistió en que su marcha responde a una reflexión personal y quiso dejar claro que no existe ningún problema ni con la plantilla ni con el club.

Disculpas por sus palabras en Málaga. “Lo primero de todo quería empezar disculpándome, no me expresé bien y no escogí las palabras correctas para contar mi situación. Me disculpé ante Pepe (José Riestra, presidente ejecutivo) y ante toda la gente que me he ido encontrando por Gijón. Lo que quería manifestar es que mi decisión no iba vinculado a tener algo con otro club. Quería pedir disculpa a todo el mundo”.

Ambiente en el vestuario. “Volver a animar a los chicos, nos queda tres semanas por delante, dio muestras de estar muy vivos de competir, con uno menos también se manifestó muy bien, con mucho compromiso. En la segunda parte tuvimos dos acciones que nos costaron dos goles y nos hicieron daño. Sabiendo que el domingo tenemos otra oportunidad para demostrar que queremos seguir ganando y acabar la temporada lo mejor posible y lo más arriba posible. Y los chicos tienen esas ganas de resarcirse de estos últimos tres partidos”.

¿Ha perdido al vestuario? “No, yo no tengo esa percepción ni ningún futbolista me lo ha manifestado así. Es cierto que cuando te quedas sin objetivo a todos los equipos les cuesta más. Se habla mucho tanto en Primera como Segunda división, es algo muy común por desgracia en el mundo del fútbol, se pierde esa tensión competitiva. Pero el día a día con los chicos está siendo como antes, incluso son más cercanos y cariñosos al ver que está más cerca la despedida”.

Enfado de la afición. “Sí, era entendible que pudiera ocurrir, he intentado explicar dentro del sentido común y de cómo lo he sentido yo, el por qué. Es una decisión personal, creo que es lo mejor para el Sporting, pero entiendo perfectamente que haya gente que no lo entienda o comparta. He intentado ser honesto, decirlo con tiempo, pero entiendo perfectamente cómo se pueda sentir la afición. Y sobre todo lo respeto”.

Motivos de su salida. “Tengo todas fuerzas tengo todas las del mundo, no es cuestión de cómo me encuentro yo. Es cuestión de cómo lo he sentido, creía que tenía que ser honesto y que era lo mejor para los dos. Es una decisión personal".

Es el segundo entrenador que decide no seguir tras Ramírez. “No sé el por qué de la decisión de Miguel Ángel Ramírez, no lo hemos hablado aunque tenemos buena relación. Tampoco él me ha preguntado los motivos, me ha dado mi apoyo. Es una valoración que no puedo hacer porque solo llevo nueve meses. Lo que puedo es agradecer a la afición por este tiempo y pedir disculpas por las declaraciones del otro día. Mi intención es ganar los tres partidos que quedan para tener la mejor despedida posible”.

Desgaste final. "Nos hubiera gustado ser más competitivos, sobre todo en le tramo final. Fui a Córdoba con muchas ganas, con mucha ilusión, y sobre todo en estos partidos nos hubiera gustado pelear por más. Pero no porque me esperase algo distinto, sabía lo que había, los refuerzos que había que hacer y lo hemos intentado y hemos trabajado en esa línea”.

¿Cómo ha gestionado conocer las negociaciones del Sporting con Nicolás Larcamón? “Lo veo normal, cuando se lo comunico al club con tanto tiempo es para ser honesto y que puedan trabajar en la búsqueda del próximo entrenador. Ir con el pecho descubierto para que trabajen con tiempo y elijan bien, que estoy convencido de que lo harán. Por eso quería comunicarlo con tanto tiempo. Entiendo totalmente que estén trabajando en el futuro del club, porque por eso mismo lo comunico con tanto tiempo”.

Gestión de cargas y minutos. “Estoy convencido de que todos podíamos haber hecho las cosas de otra manera, no sé cual hubiese sido el resultado. Es cierto que nuestros atacantes han jugado muchos minutos, porque creo que son muy importantes, con ellos no creo que hubiese cambiado demasiado. Tuvimos la desgracia de la lesión de Gaspar, la de Andy -Ferrari-, la de Queipo… No sé si hubiésemos hecho todo igual, pero en el resto de líneas creo que Justin ha participado, Jesús (Bernal) tuvo sus minutos tras la lesión Álex y Manu… Nos afectó la lesión de Nacho que yo lo consideraba muy importante. Y en defensa también hemos ido variando. Ojalá no hubiésemos tenido tantas lesiones de la larga duración, hubiésemos gestionado la plantilla de otra forma”.

Semanas de mucho desgaste. “Quiero dejar muy claro que no hay ningún problema ni con el club ni con los futbolistas. Entendemos la repercusión que hay alrededor del club, no siempre las noticias o comentarios tienen que ser verdad. Sabíamos que anunciándolo tan pronto iba a haber un desgaste en cuanto a mi persona, pero lo estoy intentando llevar lo mejor posible. Molesta que salgan cosas que ni los jugadores no entienden, nuestra relación es estupenda, y a ellos también les duele que se les vincule con cosas que les extrañan. Lo que me importa son ellos y que la afición entienda que no hay ningún problema con ellos. Lo intentamos hasta el último momento, y así va a ser hasta el último día”.

Más sobre su salida. “Creo que lo he dicho ya muchas veces. Entiendo que no terminéis de comprenderlo. Es una decisión que tomo porque creo que es lo mejor par a mi, y sobre todo para el Sporting. Dentro de la honestidad de decirle al club que creía que era el momento de separar nuestros caminos. Insisto mucho en el mismo mensaje dentro de la reflexión y honestidad porque creo que es lo mejor para los dos. Es un cúmulo de circunstancias y situaciones que creo que era lo mejor”.

¿La derrota en Córdoba fue el detonante? “No, no, como decía antes hay diferentes circunstancias, pero no es esa en concreto Lo que vamos a intentar es demostrar ese compromiso que tenemos y pensar en el Zaragoza para el partido del domingo. Es muy importante para el club y la competición demostrar que queremos ser competitivos. Luego viene el Almería, y como yo he estado en la otra posición y siempre me ha gustado esos equipos que no se juegan nada y tienen la capacidad de ganar, creo que dignifica la competición y creo que es muy positivo centrarnos en estos tres partidos, dejar atrás la decisión que hemos tomado y trabajar en estos tres partidos”.

La gestión con los canteranos. “Hablé con el club a principio de semana para ver cómo lo gestionábamos por el partido del filial (se juega el play-off). Vendrán chicos del juvenil para que todos los del filial estén con su equipo para esa eliminatoria tan importante, llevan todo el año persiguiendo el ansiado ascenso. Utilizaremos jugadores del juvenil que el club también entiende que son los que mayor potencial tienen. En el primer equipo son 15 jugadores de campo, incluyendo a Manu, e intentaremos tener sobre todo recambios de ataque. Manu ya lleva mucho tiempo en dinámica de primer equipo, creo que meterle en dinámica de filial, que lleva seis o siete meses sin entrenar con ellos, creo que es lo mejor para todas las partes. No es algo que se haya planteado”.

¿Se planteó no acabar la temporada? “Tengo claro que va a existir ese desgaste, como está existiendo. Pero he creído en todo momento que era lo mejor, porque sino sí que sería abandonar al club. Nunca lo he planteado como tal ni he querido irme, solo he expresado que no era lo mejor para el futuro proyecto. Sabíamos que iba a haber ese desgaste y hay que convivir con ello”.

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Ambiente de La Romareda.“Yo creo que estará todo dentro de la cordura, no tengo ninguna duda de la afición del Zaragoza en ese aspecto. Es una situación muy complicada para ellos, llevan el último año y el anterior con problemas para mantener la categoría y este año les está costando más. No sabría decirte qué ha ocurrido, lo que vamos a hacer es respetar al máximo la competición, porque también están involucrados el Cádiz, Huesca, Cultural, Mirandés, y nosotros tenemos que intentar ganar por todos esos equipos y también por nuestra afición para que sientan ese compromiso que yo noto en los entrenamientos”.