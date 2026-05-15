Orlegi da un nuevo paso en Estados Unidos con el aliado del Sporting de Gijón da un paso clave: así es Copperplex

La alianza estratégica entre Orlegi Sports y Coppermine Soccer continúa tomando forma. Ambas entidades inauguraron este jueves 14 de mayo Copperplex, un nuevo complejo deportivo en Maryland que refuerza el proyecto internacional impulsado por el grupo mexicano y en el que el Sporting aparece integrado dentro de una red de colaboración orientada al desarrollo de talento, el intercambio de experiencias formativas y la expansión estructural y económica de la marca Orlegi en Estados Unidos. La apertura de las instalaciones supone un nuevo paso dentro del acuerdo alcanzado este año entre Orlegi y Coppermine, uno de los socios estratégicos del grupo en Norteamérica. El objetivo pasa por crear sinergias entre academias, clubes y programas de formación vinculados a Orlegi Sports, generando nuevas oportunidades deportivas y también una estructura de crecimiento internacional con impacto económico y de posicionamiento para el grupo.

Copperplex, ubicado en el condado de Harford, nace como un centro de referencia para el fútbol base y de alto rendimiento en toda el área de Washington D.C., Maryland y Virginia. Allí se desarrollarán entrenamientos, torneos, campus, clínicas y actividades comunitarias durante todo el año. “Esta alianza no sólo representa una inversión en infraestructura, sino también en las personas, las comunidades y el crecimiento futuro del fútbol en esta región”, señaló Alejandro Irarragorri, presidente de Orlegi Sports, durante la inauguración. El dirigente mexicano añadió además que Copperplex “representa el tipo de infraestructura de largo plazo capaz de generar oportunidades significativas para jóvenes jugadores y familias”. El movimiento adquiere todavía más relevancia después de que Coppermine Soccer haya sido admitido en MLS NEXT Homegrown para la temporada 2026-27, una de las principales plataformas de desarrollo del fútbol juvenil estadounidense y en la que participan academias vinculadas a clubes como Inter Miami, Philadelphia Union, LA Galaxy o Atlanta United.

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Desde Coppermine también incidieron en la dimensión estratégica del proyecto. “Junto a Orlegi Sports, estamos fortaleciendo las oportunidades para que los jóvenes atletas crezcan dentro y fuera de la cancha”, explicó Alex Jacobs, fundador y CEO de la entidad estadounidense. Además, durante el acto se anunció que Santos Laguna realizará parte de su pretemporada este verano en Baltimore, donde disputará un amistoso frente a Annapolis Blues y llevará a cabo clínicas y actividades formativas para futbolistas jóvenes de la zona