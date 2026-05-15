Samuel Baños reivindica el trabajo en Mareo: "Nuestra obligación es preparar jugadores para el fútbol profesional"

Samuel Baños, entrenador del Sporting Atlético, defendió en la previa de la eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF frente al Caudal Deportivo la importancia de conjugar resultados y formación, aunque puso especialmente en valor el crecimiento competitivo de los canteranos rojiblancos durante la temporada. El técnico afronta con ambición el duelo del domingo en el Hermanos Antuña, pero reivindicó también el trabajo realizado más allá del posible ascenso. «No diría que es una obligación al cien por cien subir. Nuestra obligación es trabajar y preparar jugadores para el fútbol profesional; en ese sentido el filial ha dado un paso adelante», explicó Baños. «Llevamos años peleando por el ascenso y la realidad es que se ha complicado. La Tercera es competitiva y difícil. Estamos convencidos y firmes de que lo podemos conseguir», añadió. El entrenador rojiblanco destacó la madurez mostrada por los futbolistas que han alternado dinámica del filial y del primer equipo durante el curso. «La prioridad del club es el primer equipo. Los chavales han crecido durante el año y han gestionado emocionalmente muy bien las subidas y bajadas. Benditas oportunidades las que han tenido», señaló.

Baños insistió en que el Sporting Atlético mantiene una línea clara de trabajo orientada a nutrir al primer equipo. «El filial tiene una idea muy definida. Hay más de uno y dos jugadores potenciales para el primer equipo y en ese sentido mi valoración es muy positiva», afirmó. En ese contexto, puso como ejemplo el caso de Manu Rodríguez, ya asentado en el primer equipo tras renovar recientemente. «Desde dentro tenemos que tener claro que ha sido una temporada positiva. Mirando al futuro hay gente más preparada. Han debutado juveniles, chicos de 2008. Manu ya ha renovado recientemente. Hay proyectos que pueden asentarse en el primer equipo y eso es más que positivo», valoró. Aun así, el técnico no quiso desligar la formación de la exigencia competitiva. «Independientemente de que tengamos claro que hay que formar, las victorias ayudan a crecer y las derrotas a aprender, pero es parte de la formación saber que hay que cumplir unos objetivos deportivos», comentó.

Sobre el Caudal Deportivo, Baños destacó el potencial del rival y la exigencia del escenario. «Hemos preparado la semana en sintético para adaptarnos. El Hermanos Antuña está nuevo. El Caudal es un equipo con potencial y con gente que ha disfrutado de categorías superiores. Veo a mi equipo preparado», indicó.

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El técnico también reflexionó sobre el salto competitivo que supondría lograr el ascenso a Segunda RFEF. «Los escenarios de los partidos fuera de casa se parecen mucho más al fútbol profesional si estamos en una categoría superior: los campos son mejores y los presupuestos son mejores», analizó. «No veo la categoría imprescindible para la evolución de los chavales, pero no vamos a engañarnos: sería un buen paso», concluyó.