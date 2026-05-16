Días claves en la negociación entre Orlegi Sports y Nicolás Larcamón: así están las gestiones para cerrar al favorito para entrenar al Sporting

Días clave en la negociación entre el Sporting de Gijón y Nicolás Larcamón. El club gijonés sigue avanzando en las conversaciones para tratar de cerrar cuanto antes al técnico argentino, en una opción avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, como nuevo inquilino del banquillo de El Molinón y este fin de semana se considera muy importante en una operación que siempre ha sido prioritaria para Orlegi Sports. El preparador argentino, de 41 años, es el gran favorito de la propiedad mexicana y también de José Riestra para liderar el nuevo proyecto rojiblanco tras la salida de Borja Jiménez. Las conversaciones entre las partes avanzan en un clima de notable sintonía. José Riestra, que este domingo liderará la expedición rojiblanca en La Romareda, mantiene un canal de comunicación abierto y permanente con Larcamón, con quien viene intercambiando impresiones sobre planificación deportiva, estructura de plantilla y aspectos estratégicos relacionados con el futuro inmediato del Sporting. La conexión entre ambas partes es fluida y en Mareo perciben una predisposición muy favorable por parte del entrenador argentino.

De hecho, hasta ayer las negociaciones todavía no habían entrado de lleno en el apartado económico, aspecto que se tocará de manera inminente, como la duración del contrato. El trabajo entre el Sporting y Larcamón se ha centrado especialmente en cuestiones troncales vinculadas al proyecto deportivo. El club ha trasladado al técnico su idea de estructura, metodología y planificación, mientras que el entrenador también ha compartido su visión sobre el modelo de equipo y sobre las necesidades que considera prioritarias para construir un proyecto competitivo. Larcamón aboga por un sistema 5-3-2. Las negociaciones serán lideradas desde Orlegi Sports por Salomón Behar, responsable del Área de Trade y uno de los hombres fuertes del grupo mexicano en este tipo de operaciones estratégicas. La reunión mantenida el pasado miércoles fue especialmente importante para acercar posturas y reforzar la buena sintonía existente entre las partes, aunque todavía queda pendiente resolver el acuerdo económico definitivo.

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El Sporting quiere acelerar los tiempos. La intención de la entidad gijonesa es dejar sellado cuanto antes el nombre del nuevo entrenador para empezar a trabajar con estabilidad en la planificación de la próxima temporada. La salida anunciada de Borja Jiménez ha precipitado todos los movimientos internos y en el club entienden que resulta prioritario cerrar cuanto antes la piedra angular del nuevo proyecto. Larcamón, mientras tanto, contempla con muy buenos ojos la posibilidad de firmar por el Sporting, a la que ha dado prioridad. El técnico argentino ha seguido al club durante las últimas semanas, se ha empapado del entorno y lleva días analizando con detalle la plantilla rojiblanca y la realidad competitiva de Segunda División. En Gijón valoran especialmente su capacidad de liderazgo, su perfil formador y una idea futbolística que encaja plenamente con la visión de Orlegi Sports. El gran condicionante aparece ahora en el mercado. Larcamón dispone de una oferta importante desde Brasil, aunque el entrenador prioriza la posibilidad de abrirse camino en el fútbol europeo.