Del banquillo del Sporting de Gijón a devolver al Racing a Primera 14 años después: "este ascenso significa muchísimo"

José Alberto López ya forma parte de la historia del Racing de Santander. El técnico ovetense, que estuvo en el banquillo del Sporting parte de las temporadas 2018-19 y 2019-20 y que llegó al Racing en 2022 tras su paso por el Málaga y el Mirandés, culminó este sábado el regreso del conjunto cántabro a Primera División tras 14 años de espera, después de una contundente victoria por 4-1 frente al Valladolid ante un Sardinero entregado. Para el entrenador asturiano, que fue uno de los protagonistas en la celebración del éxito por las calles de Santander este domingo, "este ascenso significa muchísimo. A nivel personal, porque detrás hay muchísimo trabajo, muchas decisiones difíciles y una enorme convicción en una idea desde el primer día", explica el técnico a LA NUEVA ESPAÑA.

Un proyecto construido desde la estabilidad

El camino hasta alcanzar la máxima categoría no ha sido inmediato ni sencillo. José Alberto aterrizó en Santander con la misión de reconstruir un club golpeado por años de inestabilidad y devolverle competitividad. Los santanderinos rozaron el éxito en las dos últimas temporadas, pero se desfondaron en el tramo clave de la temporada. "Cuando llegamos al Racing de Santander el objetivo principal era devolver estabilidad, credibilidad y crecimiento al club", recuerda. Bajo su dirección, el Racing ha experimentado una transformación progresiva hasta convertirse en un equipo reconocible, competitivo y capaz de mirar de frente a cualquier rival. "Hemos pasado de ser un equipo que necesitaba asentarse a convertirnos en un equipo con personalidad, ambición y capacidad para competir contra cualquiera", asegura.

Uno de los pilares del proyecto ha sido el crecimiento de la plantilla. José Alberto considera que la evolución individual de sus futbolistas ha sido clave para construir un bloque sólido y competitivo. "También me siento especialmente orgulloso del desarrollo de muchos jugadores. Creo que varios futbolistas han dado pasos muy importantes en su carrera aquí", señala. El técnico entiende que ese crecimiento personal ha terminado fortaleciendo al colectivo y consolidando una identidad clara dentro del terreno de juego. "Cuando un club consigue que sus jugadores mejoren, se revaloricen y crean en lo que hacen, normalmente está construyendo algo sólido", añade.

El ascenso, sin embargo, no ha estado exento de dificultades. El Racing "ha vivido momentos difíciles, derrotas duras y etapas donde era importante mantener la calma y seguir creyendo en el trabajo", admite José Alberto. Precisamente por eso, el entrenador considera que el éxito tiene todavía más mérito. "Este ascenso tiene todavía más valor. Porque no nace de la improvisación ni de un momento puntual, sino de una evolución constante desde nuestra llegada", afirma.

La comunión con El Sardinero

Más allá del resultado deportivo, el técnico destaca la conexión emocional que el equipo ha recuperado con su afición. El Sardinero volvió a vibrar como en sus mejores noches y la ciudad recuperó la ilusión perdida durante años lejos de la élite. "Seguramente lo más bonito sea sentir que el equipo ha conectado con la gente", destaca el entrenador. El ambiente vivido en el estadio durante toda la temporada ha sido, para él, una de las imágenes más poderosas del ascenso. "Hemos visto un Sardinero empujando como hacía mucho tiempo no se veía, una ciudad ilusionada y una identidad reconocible dentro del campo", resume.

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Con el Racing de nuevo entre los grandes del fútbol español, José Alberto pone en valor la dimensión histórica del logro conseguido. "Cuando un club histórico como el Racing vuelve a Primera División, creo que gana el club, gana la afición y también gana el fútbol español", concluye el técnico que, tras años de trabajo silencioso y convicción en una idea, ha devuelto al racinguismo al lugar que soñaba recuperar y se suma, como otro asturiano en la élite, a nombres como Luis Enrique y Marcelino.