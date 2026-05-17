El Sporting envía su primera oferta a Larcamón, el favorito de Orlegi

Días clave en la negociación entre el Sporting y Nicolás Larcamón. El club sigue avanzando en las conversaciones para tratar de cerrar cuanto antes al técnico argentino, en una opción avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, como nuevo inquilino del banquillo de El Molinón. De esta forma, Orlegi Sports hizo llegar este sábado la primera propuesta formal por escrito a los representantes de Larcamón para que se convierta en el nuevo entrenador del Sporting. Se abre ahora un período de negociaciones, como el sueldo de Larcamón y la duración de su contrato. En un principio, el bonaerense solicita dos años de contrato. El preparador argentino, de 41 años, es el gran favorito de la propiedad mexicana y también de José Riestra para liderar el nuevo proyecto rojiblanco tras la salida de Borja Jiménez. Las conversaciones entre las partes avanzan en un clima de notable sintonía. José Riestra, que este domingo liderará la expedición rojiblanca en La Romareda, mantiene un canal de comunicación abierto y permanente con Larcamón, con quien viene intercambiando impresiones sobre planificación deportiva, estructura de plantilla y aspectos estratégicos relacionados con el futuro inmediato del Sporting. La conexión entre ambas partes es fluida. Hasta ahora, el trabajo entre el Sporting y Larcamón se ha centrado en cuestiones troncales vinculadas al proyecto deportivo.