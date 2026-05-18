Borja Jiménez, tras la victoria ante el Zaragoza: "La plantilla ha demostrado la calidad humana que tiene"

El Sporting puso fin a su mala dinámica con tres derrotas consecutivas y metió la puntilla al Zaragoza (1-3), que está prácticamente descendido. Con estos tres puntos, los rojiblancos se aseguran, como mínimo, la decimotercera plaza y tratarán de acabar de la mejor forma posible la temporada. "Quería haber estado arriba, soy ganador y tenemos esa espinita de no haberlo conseguido", admitió Borja Jiménez en el post partido, donde LA NUEVA ESPAÑA fue el único medio desplazado.

La plantilla, comprometida. "La verdad que tanto hoy como el otro día en Málaga han demostrado la calidad humana que tienen. Les he insistido mucho de que, independientemente de que nos hayamos quedado fuera de esos seis puestos, defendemos algo mucho mayor, que es el escudo. No han sido semanas sencillas, ellos lo sufren y tenemos una relación muy cercana, pero se lo merecen y hemos tenido muy controlado el partido. Estoy muy contento por la victoria, por ellos y por la gente que siempre nos acompaña".

El rol de Gaspar y Gelabert. "Teníamos muy clara cuál podía ser nuestra idea por cómo está defendiendo el Zaragoza. Sabíamos que sobre los jugadores de fuera iban a ser muy agresivos y ahí se han abierto muchos espacios. Hemos intentado ajustar la interpretación de cuando estaba la pelota fuera quién se tenía que mover y cuando estaba dentro, dar un pase dentro para poder encontrar fuera. Queríamos esa movilidad y cuando tuviésemos la pelota poder hacer ataques más largos. También premiar a Amadou con su trabajo, que además ha tenido la acción del gol. Era nuestro único jugador ofensivo si surgía cualquier cosa".

Perrin y Amadou se reivindican. "Lucas en el tramo de la segunda vuelta que no ha participado ha sido un profesional de diez. Hablamos en enero y le expliqué la situación con la llegada de un central más, lo entendió y esto es un premio a su profesionalidad durante todos los días: ni una mala cara entrenando muy bien. Tanto en Málaga como hoy ha hecho muy buenos partidos y estoy muy contento. Con Amadou igual, es un chico que está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y quizá le estamos exigiendo más de lo que deberíamos porque todavía tiene muchas cosas que meter en la mochila, tanto en situaciones individuales y a nivel colectivo. Me alegro mucho que haya podido marcar gol".

La respuesta del vestuario. "Se lo he agradecido infinitamente porque me lo han demostrado todo durante este periodo. Se lo dije el día que anunciamos mi despedida, que se sintieran orgullosos de todo lo que habían hecho por mí, que no les podía poner ningún pero ni en lo humano ni en lo profesional. La clasificación nos va a dejar donde merezcamos, nadie se ha guardado ni un gramo de fuerza en intentar hacerlo lo mejor posible".

Las últimas semanas a nivel personal. "He intentado abstraerme en la medida de lo posible. No es fácil porque hay mucha repercusión en todo lo que ocurre en el club. Todo el mundo me ha mostrado mucho cariño, aunque entiendo y respeto que mucha gente no entienda la decisión. El domingo me quedará mi última vez en el estadio con nuestra gente e intentaré que sea muy especial. Ojalá sea con una victoria".

¿Hay algo que te habría gustado que no se diese de esta manera? "No lo sé, seguro que sí, pero no todas las decisiones dependen de uno mismo ni manejas el relato. Ha sido desde la honestidad, hoy se lo decía Pepe (Riestra) a los chicos, ha tenido unas palabras muy bonitas delante de mí y eso para mí es importante. Creo que he sido honesto con el club en todo momento y me quedo con eso".

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La celebración de Amadou. "Es su primer gol como profesional y le estaba intentando decir que no lo celebrara por la situación que ellos tienen. Es otro aprendizaje que él tiene que tener, es normal que esté contento pero enfrente hay mucha gente de un gran club para el que es un día amargo. Eso es fundamental, el respeto, y por eso intentaba hacerle ver a él, que lo ha hecho sin ninguna mala intención, que no celebrara el gol".