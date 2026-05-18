La opinión de Josu Uribe: toca reconstrucción

La jornada 40 de LaLiga Hypermotion trajo una victoria visitante, después de muchos meses, del Real Sporting de Gijón ante un Real Zaragoza que atraviesa el momento más difícil de su larga e histórica trayectoria en nuestro fútbol, con medio pie fuera del fútbol profesional. Resultaba muy triste ver la imagen final de ayer de todo un grande de nuestro deporte. Un equipo rojiblanco que, desde el principio, modificó la actitud mostrada el pasado fin de semana ante el Ceuta, olvidó que los puntos posiblemente ya no tenían valor y se centró en que un profesional de un club como el asturiano debe ofrecer un nivel competitivo cada vez que sale a un terreno de juego.

Un conjunto rojiblanco con un ritmo de juego y una presión mucho más altos que en las últimas jornadas, lo que le permitió recuperar el balón mucho más arriba y con mayor frecuencia para luego administrarlo con pausa y calidad. Borja Jiménez optó por una estructura de tres centrales con Perrin, Pablo y Cuenca, junto a dos laterales muy largos como Guille y Pablo García.

Ante la ausencia de los dos jugadores más determinantes en ataque, como Dubasin y Otero, el técnico rojiblanco apostó por llenar el campo de centrocampistas con muy buen pie y capaces de atacar desde segunda línea los espacios que dejaba el rival. Intentó jugar con muchos hombres por dentro para tener un mayor control del juego y atacar los espacios con jugadores de segunda línea al carecer de referencias claras en ataque y, sobre todo, para aprovechar la ansiedad de un rival muy necesitado.

Una primera línea de centrocampistas formada por Manu, Álex y Smith para jugar veinte metros por delante, con Gaspar y Gelabert como hombres más adelantados, tanto para iniciar la presión como para jugar con balón en zonas más ofensivas. Un Real Zaragoza con muchísimas bajas y con enormes problemas futbolísticos para superar a un rival. Un equipo fundido física y anímicamente que, incluso adelantándose en el marcador, no fue capaz de controlar ni manejar el partido. El conjunto maño presentó un modelo de juego 1-4-3-3, buscando con tres centrocampistas –Saidu, Moya y Bare– un control del partido que nunca encontró, mostrándose muy vulnerable sin balón y muy vulgar, con muy poco desequilibrio cuando lo tenía.

El equipo con menos victorias y goles de la categoría, algo que viene unido a una falta de contundencia ofensiva y de calidad individual para el desborde, lo que hace que le cueste un mundo generar situaciones de gol. Una segunda parte en la que los locales, con la inclusión de Kodro y Moyano, pasaron a jugar con un 1/4/4/2 claro, con dos referencias muy definidas como Gómez y Kodro, pero nunca pusieron en aprietos a la buena estructura defensiva rojiblanca y perdieron por completo el mando del partido ante un Real Sporting con muchos jugadores por dentro que, jugando con el resultado a favor y el bloqueo mental del rival, fue llevando el encuentro hacia donde le interesaba.

Sin pasar por grandes problemas defensivos y con un control importante del juego, unido a la ineficacia del rival, los rojiblancos controlaron el partido y lo cerraron con el primer gol en el fútbol profesional de Amadou. Un Real Zaragoza que, jugándose la vida en el partido y frente a un equipo que no se jugaba nada, además de contar con la ausencia de los dos jugadores más destacados del rival, fue incapaz no solo de imponer su juego, sino también de morir en el área contraria con juego directo y sus dos delanteros. Si cuando te falta fútbol y calidad tampoco tienes energía ni actitud para competir, creo que el resultado final no es solo la derrota, sino también la imagen dantesca que ofreció el Real Zaragoza en el día de ayer. Imagen muy triste de un histórico de nuestro fútbol, imagen de enorme impotencia e imagen de que el dinero no lo es todo en el fútbol.

Una imagen que nos tiene que hacer pensar y valorar muchas cosas para crecer como club en la toma de decisiones deportivas y en la construcción de una línea de trabajo. Una imagen que nos tiene que hacer reflexionar sobre que, si un club como el Real Zaragoza y una de las ciudades más grandes de España pueden caer tan bajo como ayer debido a una nefasta gestión deportiva durante varios años, le puede pasar a cualquiera que repita los errores del club maño. Ahora toca ponerse manos a la obra en ambos clubes para volver a recuperar la identidad que han tenido durante muchos años en nuestro fútbol.

Un Real Zaragoza que debe preparar un proyecto desde cero para recuperar el fútbol profesional lo antes posible para la ciudad y, sobre todo, construir un proyecto sólido y serio. Un Real Sporting que primero tiene que cerrar la competición en los dos partidos que le restan con la dignidad y el esfuerzo demostrados ayer en Zaragoza. Un Real Sporting que debe empezar a construir las bases de un proyecto deportivo sólido para el primer equipo y de un proyecto sólido y a largo plazo para el club. Construir desde la base que se tiene ahora mismo, que creo que es importante, pero aceptando y rectificando los muchos errores que se cometieron en la planificación deportiva esta temporada. Sin asumir errores y sin saber cuál es la línea deportiva correcta a seguir, los resultados volverán a ser los mismos.

LaLiga Hypermotion es una competición de tanta igualdad que no te permite muchos errores, que te puede llevar tanto al éxito como a sacarte del fútbol profesional en solo diez meses. Equipos con pedigrí en nuestro fútbol como Dépor, Oviedo, Tenerife, Las Palmas, Murcia, Cádiz, Burgos y ahora le tocará al Zaragoza lo han sufrido en sus carnes, y luego cuesta mucho trabajo recuperar lo perdido. Cosas del fútbol. Ahora toca reconstruir, pero, por favor, la propiedad debe tomar decisiones desde la sociedad y dejar a buenos profesionales con experiencia en el fútbol español manejar todo lo que pasa en el verde. Si mezclamos responsabilidades en una sociedad donde, repito, lo más importante es lo que pasa en el césped, nos equivocamos y el producto final se resiente.

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"Si la pelotina entra y el primer equipo gana, todo va bien y todos somos buenos"... Pa’ que veas, Miguel Montes, que te sigo queriendo y recordando... Cosas del fútbol.