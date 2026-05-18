Orlegi aprieta para cerrar ya a Nicolás Larcamón

Orlegi Sports ha pisado el acelerador en las negociaciones con Nicolás Larcamón para convertir al técnico argentino en el nuevo entrenador del Sporting, en una candidatura adelantada por LA NUEVA ESPAÑA. El preparador argentino, de 41 años, es en estos momentos la única opción en la que trabaja el grupo mexicano para ocupar el banquillo de El Molinón y siempre fue la primera apuesta de José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting, para liderar el nuevo proyecto rojiblanco. Aunque todavía no existe un acuerdo cerrado entre las partes, en el club hay optimismo y consideran que los próximos días serán decisivos para tratar de encarrilar definitivamente la operación. Ayer fue un día muy intenso donde las gestiones continuaron hasta última hora con contactos a tres bandas entre Estados Unidos, México y España.

Las conversaciones entre el Sporting y el entorno de Larcamón ganaron mucha intensidad en estas últimas horas. Las negociaciones formales, especialmente en el plano económico, comenzaron en la tarde del pasado sábado, día en el que Salomón Behar, directivo de Orlegi, trasladó al entrenador argentino la primera oferta formal del Sporting, una propuesta avanzada también por LA NUEVA ESPAÑA. A partir de ese momento, el diálogo entre ambas partes se ha mantenido constante con el objetivo de reducir las diferencias existentes. Esa primera oferta ha sido mejorada en las últimas horas y ha acortado la distancia, porque el sábado todavía había unas diferencias relevantes entre las pretensiones económicas de Larcamón y la propuesta inicial presentada por el Sporting. Sin embargo, durante la jornada de ayer se siguió trabajando desde México para acercar posturas con el técnico argentino, que permanece en su residencia en Argentina mientras analiza los pasos a seguir respecto a su futuro. Por ahora no existe un acuerdo definitivo, aunque tanto el club rojiblanco como el entrenador mantienen la voluntad de seguir avanzando hacia un entendimiento.

En Orlegi Sports existe el convencimiento de que Larcamón encaja plenamente en la idea de proyecto que desean implantar en Gijón. Su perfil, joven pero con experiencia, su capacidad para trabajar con futbolistas en crecimiento y su visión de juego son aspectos muy valorados por la dirección deportiva. José Riestra ha liderado personalmente toda la operación y continúa muy pendiente de cada movimiento relacionado con la negociación.

De hecho, el dirigente mexicano siguió ayer de cerca todas las gestiones desde Zaragoza, donde estaba liderando la delegación institucional del Sporting con motivo del encuentro frente al Zaragoza, disputado en el IberCaja Estadio. Pese a una agenda cargada de compromisos, Riestra no dejó de atender el teléfono ni un instante para conocer la evolución de las conversaciones con el entorno del entrenador argentino, consciente de que se trata de una negociación estratégica para el futuro inmediato del Sporting.

Noticias relacionadas

Uno de los aspectos que todavía deben concretarse es la duración del contrato. Larcamón considera clave contar con un proyecto estable y duradero en la que sería su primera experiencia en el fútbol europeo. El técnico argentino prefiere un vínculo de dos temporadas que le permita trabajar con continuidad y desarrollar una idea a medio plazo. Aunque en los contactos mantenidos hasta ahora no se ha profundizado todavía en ese apartado, se espera que sea uno de los asuntos centrales de las próximas conversaciones. Mientras tanto, el interés del Sporting compite con otra propuesta que el entrenador maneja desde Brasil. Pese a ello, las sensaciones en el entorno de la operación apuntan a que Larcamón prioriza la opción rojiblanca por delante de la alternativa brasileña. La posibilidad de desembarcar en Europa y hacerlo dentro de un proyecto liderado por Orlegi Sports es un escenario que seduce al técnico argentino.