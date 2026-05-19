El hijo de Manolo Preciado ve en José Alberto un espejo de lo logrado por su padre en el Sporting de Gijón: "Ojalá"

“Seremos un equipo atrevido y valiente”. José Alberto López mantendrá el estilo en Primera División en un Racing de Santander que ató su ascenso a dos jornadas para el final de liga y ha maravillado con su apuesta futbolística. El exentrenador del Sporting de Gijón está logrando en Santander volver a ilusionar a una ciudad y una afición que llevaba 12 años fuera de la máxima categoría.

José Alberto López insistió, durante una entrevista en el programa El Partidazo de la Cadena Cope, en que esa filosofía se mantendrá incluso en momentos complicados. Una intervención en el que desveló una conversación con el hijo de Manolo Preciado, aficionado del Racing, en los actos del celebración del ascenso a Primera División. "Me encontré con Manu Preciado y me dijo: 'Es la hostia, Jose, estás haciendo aquí lo que consiguió mi padre en Gijón'. Ojalá pueda hacer lo que hizo Manolo".

El entrenador recordó entonces el ejemplo del Real Sporting de Gijón de Manolo Preciado, que perdió sus cinco primeros partidos en Primera División y terminó logrando la permanencia. “Se salvó sufriendo, pero se salvó”, señaló. Además, destacó la confianza de la directiva racinguista en los momentos difíciles como “uno de los grandes éxitos” de la temporada.

La trayectoria personal de José Alberto hasta alcanzar la élite del fútbol español también estuvo marcada por el sacrificio. Un brote reumático le obligó a dejar el fútbol como jugador con apenas 18 años, aunque pronto encontró su camino en los banquillos entrenando a niños de cuatro años.

Para costearse sus estudios de Pedagogía y Magisterio, trabajó como reponedor en IKEA, comenzando su jornada laboral a las cuatro de la mañana. Compaginaba el trabajo con la universidad, los entrenamientos de los más pequeños y su propia actividad como futbolista, durmiendo apenas cuatro horas al día.

Ahora, instalado en la élite, asegura que vive el fútbol desde la pasión. “No tengo la sensación de estar trabajando, sino de disfrutar todos los días”, afirmó. José Alberto se define simplemente como “entrenador”, independientemente de la categoría, y sitúa como principales objetivos “mejorar a mis jugadores y mejorar a mis equipos”.

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Entre sus referentes en los banquillos citó a Marcelino García Toral, con quien mantiene una estrecha relación personal, y a Luis Enrique, al que considera un técnico “top”.