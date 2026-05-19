Nicolás Larcamón y el Sporting de Gijón: decisión inminente
Orlegi Sports hace un último esfuerzo por el argentino y presenta su última oferta que apunta a ser contestada este mismo martes
Son horas decisivas en las negociaciones entre el Sporting de Gijón y Nicolás Larcamón. El Grupo Orlegi, a través de Salomón Behar, responsable del área de Trade, trasladó en la madrugada de este martes —ya pasada la medianoche en España— una última propuesta al entorno del técnico argentino, gran prioridad de la propiedad rojiblanca para asumir el banquillo sportinguista de cara a la temporada 2026-2027. La oferta fue remitida al entorno del entrenador argentino, representado por Hernán Berman, y ahora la pelota está en el tejado de Larcamón. El técnico, de 41 años, se ha tomado unas horas de reflexión antes de comunicar una decisión definitiva, que podría producirse en breve. Todo está muy en el aire. En Mareo se respira mucha prudencia con el desenlace de una operación que ha sido en todo momento la gran prioridad del Grupo Orlegi para liderar el nuevo proyecto rojiblanco.
Diego Martínez, a la espera
La posibilidad de aterrizar en el fútbol europeo de la mano del Sporting seduce al preparador argentino, que ve con buenos ojos el proyecto diseñado por el Grupo Orlegi en Gijón. Sin embargo, el gran obstáculo continúa siendo económico. Existe una distancia importante entre los emolumentos que puede percibir en el conjunto rojiblanco y las cantidades que le ofrecen otros clubes, especialmente desde Brasil, donde mantiene propuestas de mayor calado financiero. Mientras tanto, el Sporting no pierde de vista otras alternativas. Diego Martínez continúa siendo la segunda candidatura que maneja el club asturiano en caso de que finalmente no fructifiquen las negociaciones con Larcamón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)