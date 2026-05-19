Nicolás Larcamón y el Sporting de Gijón: decisión inminente

Son horas decisivas en las negociaciones entre el Sporting de Gijón y Nicolás Larcamón. El Grupo Orlegi, a través de Salomón Behar, responsable del área de Trade, trasladó en la madrugada de este martes —ya pasada la medianoche en España— una última propuesta al entorno del técnico argentino, gran prioridad de la propiedad rojiblanca para asumir el banquillo sportinguista de cara a la temporada 2026-2027. La oferta fue remitida al entorno del entrenador argentino, representado por Hernán Berman, y ahora la pelota está en el tejado de Larcamón. El técnico, de 41 años, se ha tomado unas horas de reflexión antes de comunicar una decisión definitiva, que podría producirse en breve. Todo está muy en el aire. En Mareo se respira mucha prudencia con el desenlace de una operación que ha sido en todo momento la gran prioridad del Grupo Orlegi para liderar el nuevo proyecto rojiblanco.

Diego Martínez, a la espera

La posibilidad de aterrizar en el fútbol europeo de la mano del Sporting seduce al preparador argentino, que ve con buenos ojos el proyecto diseñado por el Grupo Orlegi en Gijón. Sin embargo, el gran obstáculo continúa siendo económico. Existe una distancia importante entre los emolumentos que puede percibir en el conjunto rojiblanco y las cantidades que le ofrecen otros clubes, especialmente desde Brasil, donde mantiene propuestas de mayor calado financiero. Mientras tanto, el Sporting no pierde de vista otras alternativas. Diego Martínez continúa siendo la segunda candidatura que maneja el club asturiano en caso de que finalmente no fructifiquen las negociaciones con Larcamón.