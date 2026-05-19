Orlegi mantiene el pulso por Nicolás Larcamón para que asuma el banquillo del Sporting de Gijón: una jornada compleja con diferencias económicas

La comisión deportiva de Orlegi Sports continuó durante la jornada de ayer, lunes, las conversaciones con Hernán Berman, representante de Nicolás Larcamón, para intentar acercar posiciones y alcanzar un acuerdo económico que permita al técnico argentino convertirse en el nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón para la temporada 2026-2027. La negociación atravesó en las últimas horas un escenario complejo, con diferencias económicas todavía importantes entre ambas partes, aunque tanto el club gijonés como el entorno del preparador sudamericano mantienen abierta la voluntad de seguir dialogando y explorando fórmulas que permitan avanzar en una operación considerada estratégica dentro de la planificación de la entidad rojiblanca. Las conversaciones estuvieron lideradas desde México por Salomón Behar, responsable del área de Trade de Orlegi Sports, en contacto constante con Hernán Berman y con las distintas partes implicadas en una negociación que se prolongó durante buena parte del lunes y que por momentos atravesó fases especialmente delicadas debido a la distancia económica existente, con el riesgo a que la gestión colapsase.

Pese a ello, la operación no se consideraba caída ayer al cierre de esta edición y Larcamón continúa siendo la opción que más consenso genera dentro de la estructura deportiva del grupo mexicano para encabezar el nuevo proyecto del Sporting. José Riestra, presidente ejecutivo de la entidad gijonesa y uno de los principales valedores de la candidatura del argentino, siguió además muy de cerca todas las comunicaciones y movimientos relacionados con la negociación después de regresar de madrugada, en la noche del domingo al lunes, tras el encuentro disputado en Zaragoza. El ejecutivo mexicano está convencido de la apuesta por el entrenador argentino, a quien sigue desde hace muchos años. El perfil de Larcamón y su visión de fútbol agradan a Riestra. Pero la gestión debe avanzar de manera definitiva.

Larcamón, de 41 años, llega a la negociación con unas expectativas económicas elevadas después de las importantes condiciones contractuales que manejó durante su etapa en el fútbol mexicano, especialmente en el Cruz Azul, además de sus anteriores experiencias en Club Puebla, Club León y Necaxa. Aun así, el técnico sudamericano estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico para dar el salto al fútbol europeo, uno de los grandes objetivos en su carrera, y aceptar una rebaja respecto a sus últimos contratos en Latinoamérica, aunque las diferencias seguían siendo considerables al cierre de la jornada de ayer. Además del aspecto económico, la operación también contempla el traslado a Europa de todo su cuerpo técnico, otro de los factores que condicionan las conversaciones. Por el momento, la prioridad de Larcamón, que tiene una oferta mucho más potente en Brasil, era recalar en el Sporting y, de esta manera, abrirse una vía en el fútbol europeo. Así, siempre ha dado prioridad a estas conversaciones con la cúpula de Orlegi Sports. Pero la distancia económica –al menos todavía ayer- era un muro relevante.

En paralelo a las negociaciones, Larcamón tomó ayer un vuelo rumbo a México por un asunto familiar, aunque el técnico argentino se mantuvo permanentemente informado sobre el desarrollo de las conversaciones y la evolución de una operación que continúa abierta. Fuentes de la negociación consideran que tanto la jornada de este martes como la del miércoles pueden resultar claves para determinar el rumbo definitivo de las negociaciones. A día de hoy no se descarta ningún escenario.

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Mientras tanto, la dirección deportiva rojiblanca sigue trabajando también con alternativas por si finalmente no se alcanza un acuerdo definitivo con Larcamón. El principal plan B continúa siendo el técnico español Diego Martínez, aunque por ahora el Sporting todavía no ha activado de manera firme esa vía y mantiene igualmente otros nombres sobre la mesa dentro del proceso de búsqueda del nuevo entrenador para El Molinón.