Perrin rompe su silencio y habla sobre su situación en el Sporting de Gijón: "¿Mi futuro? Es pronto, mi agente se encarga de ello"

Lucas Perrin fue el pasado verano una de las mayores apuestas de la comisión deportiva de Orlegi Sports. Rompe un silencio de más de tres meses con LA NUEVA ESPAÑA, el único medio asturiano presente en la visita Zaragoza, donde un gol suyo inició la remontada. El francés toma la palabra tras haber sido relegado al banquillo por Borja Jiménez. Durante el último mercado de fichajes de invierno, el Zaragoza intentó hacerse con sus servicios. Txema Indias, entonces director deportivo del club aragonés, había mostrado un gran interés por el defensa francés. Pero el traspaso nunca se concretó. El pasado domingo, un gol del imponente central francés prácticamente sentenció el destino del histórico club aragonés.

Gol y victoria. Por fin ve la luz al final del túnel.

Estoy feliz. Marqué un gol importante que llevaba mucho tiempo esperando. Y ganamos. Así que estoy satisfecho.

¿Nunca se rindió?

Por suerte, tengo mucha fuerza de voluntad. Pasé por momentos A difíciles. Tres meses sin jugar. Trabajé duro y bien. No me rendí.

¿Cómo logró seguir adelante durante todo ese tiempo sin jugar?

Fue difícil. Es normal después de tres meses sin jugar. Pero no me rendí. Logré… ¿cómo se dice en español…? Seguir adelante.

Sí, seguir avanzando.

Y no me rendí en tres meses.

¿Fue difícil estar fuera de los terrenos de juego durante tanto tiempo, a pesar de que el equipo seguía teniendo problemas defensivos?

Jugué todos los partidos hasta diciembre. Luego no entendí qué pasó; de repente, dejé de jugar.

Su decisión de venir al Sporting de Gijón en Segunda División fue importante. ¿Se arrepiente?

No, es la experiencia que esperaba. Estoy en una Liga muy competitiva, exigente y táctica.

Le queda un año de contrato con el Sporting. ¿Seguirá en el club la próxima temporada?

Todavía es pronto… mi agente se está encargando; él sabe lo que quiero.

¿Qué siente al respecto?

A todos los jugadores nos gusta jugar. A nadie le gusta estar en esta situación.

Era muy importante para Garitano y, sin embargo, perdió protagonismo con Borja.

Pero sí jugué con Borja. Cuando llegó, fui titular durante tres meses. Tuvimos algunos empates y algunas derrotas, pero… y luego dejé de jugar.

¿Entendió esa importante pérdida de minutos?

Sí y no. Aunque, en enero, no me gustó el momento en que se dieron ciertas cosas.

¿Y recibió alguna oferta?

Sí.

El Zaragoza mostró interés por usted.

Sí.

¿Sigue pensando que se quedará?

No es solo mi decisión. En el fútbol puede pasar cualquier cosa. Estuve tres meses sin jugar y ahora he vuelto a la competición.

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