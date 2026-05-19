El Sporting de Gijón solo dará acceso a abonados al partido del play-off del filial y enviará 50 entradas al Caudal

El Sporting Atlético disputará este domingo el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF frente al Caudal Deportivo. El encuentro se jugará a partir de las 12:00 horas en el campo 1 de la Escuela de Fútbol de Mareo.

Acceso exclusivo para abonados

El acceso al partido estará reservado exclusivamente a los abonados del Real Sporting, que deberán presentar el carné correspondiente a la temporada 2025/26 para poder entrar a las instalaciones.

El club rojiblanco ha informado de que, debido al aforo limitado del campo 1 y a la previsión de una elevada asistencia de abonados, no habrá venta de entradas para el público general. Por este motivo, las taquillas de Mareo permanecerán cerradas durante la jornada del domingo.

Invitaciones para el Caudal Deportivo

El Caudal Deportivo dispondrá, no obstante, de 50 invitaciones para distribuir entre sus aficionados.

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El Sporting recomienda a los abonados acudir con suficiente antelación a Mareo con el objetivo de facilitar un acceso fluido al recinto antes del inicio del encuentro.