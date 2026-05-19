El Sporting de Gijón encarrila el fichaje de Nicolás Larcamón: así está la situación

Orlegi Sports ha dejado muy encarrilada la llegada de Nicolás Larcamón al banquillo del Sporting de Gijón. La candidatura del técnico argentino, avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, dio pasos muy importantes durante un martes absolutamente clave en el desarrollo de las negociaciones entre las partes. Aunque la operación todavía no está cerrada definitivamente, los contactos se retomaron con fuerza durante toda la jornada y permitieron desbloquear una negociación que había atravesado momentos de enorme dificultad. Larcamón apunta a cubrir el vacío que dejará Borja Jiménez tras la decisión del entrenador abulense de no continuar en el club una vez finalice la temporada.

La negociación vivió sus momentos más delicados durante la jornada del lunes, hasta el punto de estar cerca del colapso. Hubo diferencias importantes entre las partes y durante varias fases de la operación el escenario llegó a complicarse seriamente. Sin embargo, ni Orlegi Sports ni el entorno del entrenador quisieron romper las conversaciones y los contactos terminaron retomándose con un tono mucho más constructivo.

Los contactos durante toda la jornada del martes se mantuvieron principalmente entre Salomón Behar, desde México, y Herman Berman, representante del técnico argentino, que siguió las conversaciones desde Argentina. Fue precisamente el agente quien trasladó a Larcamón todos los movimientos y avances de una negociación larga y compleja. El entrenador permaneció muy pendiente de todo el proceso desde Ciudad de México, donde se encuentra por un asunto personal, mientras seguía prácticamente al detalle el desarrollo de unas conversaciones que atravesaron distintos escenarios.

Durante las últimas semanas se ha hablado prácticamente de todo. Sobre la mesa aparecieron cuestiones relacionadas con el proyecto deportivo, la visión de club, la planificación de plantilla, el encaje de determinadas ideas futbolísticas y también la estructura que acompañaría al entrenador en Mareo. Uno de los asuntos abordados durante las conversaciones fue precisamente la posibilidad de que Larcamón pueda estar respaldado por perfiles nacionales y conocedores de la realidad del Sporting. En ese escenario aparecen nombres como los de Caco Morán, Carlos Castroagudín o Jorge Sariego, técnicos valorados dentro de Mareo y con conocimiento del club y de su funcionamiento interno.

Sin embargo, la parte más compleja de toda la negociación siempre estuvo relacionada con el aspecto económico. Nicolás Larcamón viene de manejar salarios muy elevados en sus anteriores experiencias y el encaje económico de toda la operación generó mucha tensión desde el principio. No solo por el contrato del técnico argentino, sino también por la dificultad de incorporar a todo su cuerpo técnico y asumir el traslado de varias familias a España, teniendo en cuenta además que el entrenador y su entorno están dispuestos a perder dinero respecto a los emolumentos que venían percibiendo anteriormente.

La necesidad de ajustar toda la operación al límite salarial del Sporting añadió todavía más complejidad a unas conversaciones que en algunos momentos resultaron especialmente tensas. Esa situación provocó también voces disonantes en distintos sectores implicados dentro del proceso negociador, tanto en el entorno del técnico como alrededor de la estructura rojiblanca. Aun así, Orlegi Sports ha seguido demostrando una gran firmeza y una apuesta muy fuerte por la figura de Larcamón.

El técnico argentino dejó claro durante todo el proceso que la posibilidad de entrenar en Europa pesa mucho en su decisión. Larcamón valora especialmente la oportunidad de aterrizar en un club con la dimensión social del Sporting, el arraigo de la entidad y el ambiente que rodea a El Molinón. Además, también ha concedido mucha importancia al interés mostrado por José Riestra, que lleva semanas situando esta operación como una cuestión estratégica dentro del nuevo proyecto rojiblanco.

Larcamón también ha transmitido durante las conversaciones que concede mucha importancia a los proyectos de largo recorrido. El técnico argentino cree especialmente en los procesos y en el trabajo con gente joven, dos aspectos que encajan plenamente con la filosofía que Orlegi Sports quiere desarrollar en Mareo. Dentro del grupo mexicano existe además el convencimiento de que Larcamón representa el perfil idóneo para liderar el proyecto deportivo más importante de Orlegi Sports desde su llegada al Sporting, en el que será ya el quinto año de gobierno del grupo en Mareo.

Noticias relacionadas

Aunque todavía no existe un acuerdo total y siguen pendientes algunos detalles, el escenario actual es claramente más optimista y las sensaciones dentro de la negociación son positivas para que Nicolás Larcamón termine convirtiéndose en el nuevo entrenador del Sporting de Gijón.