Adelantada la última jornada de Liga para el Sporting

El Sporting ha visto adelantado el horario para el último partido de Liga de la temporada, en el que los rojiblancos rendirán visita al Granada. El conjunto gijonés jugará en el Nuevo Los Cármenes el sábado, 30 de mayo, a las 21.00 horas. La patronal ha decidido dejar este partido fuera del horario unificado (domingo 31, 18.30 hora) al no jugarse nada en este encuentro.