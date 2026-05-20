Larcamón llegará al Sporting de Gijón con su equipo de confianza: Argentina y una peculiar historia en Venezuela para conquistar El Molinón

Han ido de la mano desde prácticamente los inicios de Nicolás Larcamón en los banquillos. En algún caso, literalmente. Javier Berges, técnico auxiliar; Juan Cruz Mónaco, preparador físico, y Miguel Ángel Vásquez, analista, son parte indispensable en el método de trabajo del nuevo entrenador del Sporting de Gijón. Dos argentinos, Javier y Juan, y un venezolano, Miguel Ángel. Todos han integrado su cuerpo técnico en las experiencias más exitosas del argentino, entre ellas el título en la Concacaf Liga de Campeones, y apuntan a acompañarle en su salto al fútbol europeo para buscar en Gijón el impulso definitivo en la pelea por regresar a Primera División. Es la idea en la que se trabaja, a falta de acabar de cerrarse.

El núcleo de confianza de Larcamón

Javier Berges (Buenos Aires, 1983) creció junto a Nicolás Larcamón desde mucho antes de hacerse un nombre en el fútbol mexicano. Es quien más experiencias ha compartido con él desde su inicio en los banquillos. Juntos vivieron un continuo despegue desde el fútbol chileno, parada previa al importante salto profesional que daría el entrenador argentino en el Club León. Comparten en su historial experiencias en clubes como Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, los años más humildes y necesarios para lo que vendría después, con paso por Puebla, León, Cruzeiro, Necaxa y Cruz Azul. Se conocían de antes de elegir el camino de los banquillos. Berges fue jugador en Los Andes, el club donde Nicolás Larcamón vio truncada su carrera como futbolista, a los 22 años, por una lesión de rodilla.

Juan Cruz Mónaco (Buenos Aires, 1987) es algo más que el preparador físico de los equipos de Nicolás Larcamón. Se sumó a su cuerpo técnico también en los inicios, pero en su caso un poco más tarde que Javier Berges, tras iniciarse profesionalmente en fútbol argentino. Cruz Mónaco se sumó al proyecto en el club Curicó, en Chile. A partir de ahí han ido de la mano, sumando funciones que van más allá de la habitual figura de un preparador físico en el fútbol español. En la reciente etapa en Cruz Azul, Juan Cruz Mónaco incluso atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a un partido en el que Larcamón no pudo estar en el banquillo por expulsión. Es también una figura inspiradora en redes sociales, donde tiene miles de seguidores con los que comparte su día a día en el fútbol profesional.

Una relación nacida en Venezuela

El último en integrarse en el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón, y el más joven, es Miguel Ángel Vásquez Leopardi (Anzoátegui, Venezuela, 2002). Su vínculo, en todo caso, se remonta al año 2016, justo cuando Larcamón se lanzó de lleno al sueño de ser entrenador profesional de fútbol. El primer club que apostó fuerte por el argentino fue el Anzoátegui de Venezuela, donde descubrió a Miguel Ángel Vásquez, un niño al que su pasión por el fútbol llevaría a formarse después como analista. Una etapa que le llevó a completar cursos impartidos, entre otros organismos, por la Federación Española de Fútbol. Los caminos de Larcamón y Vásquez se separaron en 2017, cuando el argentino dejó Venezuela, para volver a encontrarse en 2021. El entrenador le sumó a su equipo de trabajo en Puebla, su primer equipo en México, y desde entonces se han hecho inseparables.

Con la previsión de que Nicolás Larcamón llegará a Gijón con las personas que han protagonizado el núcleo fuerte de sus cuerpos técnicos, el Sporting podrá aportar la experiencia y conocimiento de los trabajadores del club que han desempeñado diferentes funciones con los últimos entrenadores que han estado en el club rojiblanco. Es el caso de Jorge Sariego, preparador de porteros; Caco Morán, analista, o Carlos Castroagudín, preparador físico, quienes ya han trabajado con entrenadores como Miguel Ángel Ramírez, Rubén Albés, Asier Garitano o, actualmente, Borja Jiménez.