Larcamón será el nuevo entrenador del Sporting de Gijón: principio de acuerdo mientras se documenta la operación

Nicolás Larcamón será el nuevo entrenador del Sporting de Gijón. La operación, avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, está a un paso de concretarse de forma definitiva y únicamente restan trámites burocráticos, la firma del contrato y algunos aspectos menores para que el técnico argentino se convierta oficialmente en el relevo en el banquillo rojiblanco.

La negociación quedó prácticamente resuelta tras una jornada absolutamente crucial y frenética a tres bandas entre México, Argentina y España. Las conversaciones entre Salomón Behar, responsable del área de Trade del Grupo Orlegi, y Hernán Berman, agente de Larcamón, se intensificaron durante las últimas horas hasta desembocar en el sí definitivo del entrenador argentino, producido durante la noche entre el martes y este miércoles.

De hecho, ya a última hora de la jornada del martes existía un principio de acuerdo muy avanzado entre las partes. Sin embargo, fue ya de madrugada cuando Larcamón terminó dando el ‘ok’ definitivo a la operación, que ahora queda pendiente únicamente de la firma de la documentación pertinente, un trámite que podría resolverse entre este miércoles y el jueves.

Larcamón, de 41 años, apunta a firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2027, es decir, por una temporada, aunque no está descartado que el acuerdo pueda incorporar alguna variable adicional que permita prolongar su continuidad más allá de esa fecha.

El técnico argentino ha aceptado la propuesta seducido por el proyecto deportivo del Sporting y por la posibilidad de abrirse camino en el fútbol europeo de la mano del club gijonés. Las negociaciones no fueron sencillas y atravesaron momentos de serias dificultades, especialmente por la diferencia económica existente entre la oferta rojiblanca y otras propuestas que manejaba el preparador sudamericano.

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Finalmente, José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, consigue cerrar la gran prioridad marcada por el Grupo Orlegi para liderar el nuevo proyecto rojiblanco de la temporada 2026-2027.