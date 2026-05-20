Larcamón, nuevo entrenador del Sporting, viajará este fin de semana a Gijón coincidiendo con el último partido en El Molinón
El entrenador argentino ya prepara su desembarco en el conjunto gijonés
El Sporting de Gijón ya tiene a su líder para el siguiente proyecto deportivo. Nicolás Larcamón tiene previsto viajar de manera inminente a Asturias para cerrar definitivamente su incorporación al conjunto rojiblanco. La previsión es que esté en Asturias este fin de semana, coincidiendo con el último partido del Sporting en El Molinón, el domingo, ante el Almería. Una vez alcanzado el acuerdo total entre las partes, el técnico argentino, de 41 años, se desplazará para completar toda la burocracia pendiente, firmar su nuevo contrato y comenzar también la búsqueda de vivienda de cara a su nueva etapa en España.
La operación, avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, quedó prácticamente cerrada durante la madrugada del miércoles, después de una intensa negociación a tres bandas entre México, Argentina y España. Fue durante esa última noche de conversaciones cuando Larcamón terminó dando el visto bueno definitivo al proyecto rojiblanco impulsado por el Grupo Orlegi.
El entrenador argentino firmará un contrato hasta junio de 2027, con una temporada adicional opcional vinculada al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.
Larcamón ha permanecido estos últimos días en Ciudad de México ultimando asuntos personales y realizando parte de su mudanza antes de afrontar su desembarco en el fútbol europeo. Tras su paso por Asturias este fin de semana para rubricar el acuerdo y avanzar en su instalación en Gijón, el técnico regresará el lunes a Argentina. Posteriormente volverá ya de manera definitiva para ponerse al frente del equipo en el arranque de la pretemporada rojiblanca.
Con su fichaje, José Riestra logra concretar la gran prioridad que manejaba el Sporting de Gijón para liderar el nuevo proyecto deportivo. El presidente ejecutivo rojiblanco apostó desde el primer momento por el perfil de Larcamón y finalmente consigue cerrar una operación compleja, marcada por la competencia de otros mercados y por unas negociaciones largas e intensas.
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