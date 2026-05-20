El Sporting de Gijón aprieta para la contratación del portero de la Real Sociedad Egoitz Arana

El Sporting de Gijón ya trabaja en la planificación de su portería de cara a la próxima temporada y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Egoitz Arana (Zarautz, 2002). El joven guardameta vasco, de 24 años, actualmente en la Real Sociedad B, se encuentra en el radar de la comisión deportiva rojiblanca desde hace meses como una de las opciones mejor posicionadas para reforzar la plantilla en verano. Los contactos se han intensificado en los últimas semanas para atar su incorporación de cara a la próxima campaña.

La entidad gijonesa busca un perfil con proyección, margen de crecimiento y capacidad para competir desde el primer momento, y el meta encaja plenamente en el modelo que pretende desarrollar el club para los próximos años. En Mareo consideran que Arana reúne condiciones muy interesantes tanto a nivel técnico como competitivo y valoran especialmente su potencial dentro de un proyecto de medio y largo plazo.

Además, el guardameta dejó una muy buena impresión durante su actuación esta temporada en El Molinón con el filial de la Real Sociedad. Su rendimiento en aquel encuentro no pasó desapercibido para la dirección deportiva rojiblanca, que confirmó las enormes expectativas depositadas en él. Arana lleva tiempo bajo el radar del equipo de scouting de Orlegi Sports.

El interés del Sporting llega en un contexto marcado por la salida de Christian Joel. El guardameta cubano termina contrato el próximo 30 de junio y no continuará en la disciplina rojiblanca, lo que obliga al club asturiano a acudir al mercado para incorporar un nuevo portero que complemente a Rubén Yáñez, actual capitán del equipo.

Uno de los factores que también convierten a Egoitz Arana en una opción especialmente atractiva para el Sporting es su situación contractual. El portero finaliza contrato con la Real Sociedad al término de la presente temporada, por lo que llegaría libre y sin coste de traspaso, una circunstancia muy valorada por la dirección deportiva rojiblanca dentro de su política de contención económica.

Según ha podido saber este periódico, ya se han producido contactos entre las partes y las conversaciones avanzan en una línea positiva. Son contactos considerados sólidos, aunque a día de hoy la operación todavía no está cerrada. No existe por el momento ningún acuerdo definitivo redactado ni firmado, por lo que las negociaciones continúan abiertas.

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Pese a ello, el nombre del meta de la Real Sociedad B figura entre los candidatos más fuertes para ocupar el vacío que dejará Christian Joel. De hecho, dentro del mercado de porteros que maneja el Sporting, es uno de los perfiles mejor colocados actualmente para reforzar la plantilla de cara al próximo curso.