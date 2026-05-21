La cumbre de Riestra para fichar a Trejo por el Sporting de Gijón: encuentro clave en Madrid

José Riestra aprovechó el pasado lunes una escala en Madrid, después de regresar de México por un asunto personal y en mitad de las negociaciones para cerrar la llegada de Nicolás Larcamón al Sporting, para mantener una reunión clave con Óscar Trejo. Un encuentro del que hizo a Larcamón conocedor, avalando plenamente el posible fichaje, al considerar a Trejo una pieza estratégica para el nuevo proyecto rojiblanco. El encuentro resultó importante para avanzar en la negociación y dejó una buena sintonía entre las partes en unos días que se consideran absolutamente decisivos.

La reunión se produjo en la capital madrileña antes de que Riestra regresase a Asturias para seguir ultimando diferentes movimientos relacionados con la planificación deportiva del club. El dirigente rojiblanco quiso trasladarle personalmente al futbolista la dimensión de la apuesta del Sporting y el papel importante que tendría dentro del equipo en caso de concretarse su incorporación.

Dentro de la entidad gijonesa consideran que Trejo encaja perfectamente en el escenario que pretende construir Larcamón para la próxima temporada. El Sporting entiende que el argentino puede convertirse en una referencia importante tanto dentro como fuera del terreno de juego y cree que su experiencia sería un valor diferencial para un vestuario que afrontará una etapa de muchos cambios.

En Mareo valoran especialmente su liderazgo competitivo, su personalidad y la capacidad que siempre ha mostrado para asumir responsabilidades en momentos de máxima exigencia. El club considera además que, a pesar de sus 38 años y de no haber tenido demasiada continuidad este último curso en Primera División, todavía puede desempeñar un papel importante tanto dentro del vestuario como sobre el césped. En el Sporting creen además que Trejo puede encajar bien en la idea de juego que pretende implantar Nicolás Larcamón.

La operación entra ahora en una fase decisiva. Las conversaciones continúan abiertas después de la reunión mantenida en Madrid y el Sporting mantiene la intención de seguir avanzando en los próximos días para tratar de acercar definitivamente las posturas.

El club rojiblanco le ha trasladado a Trejo una propuesta por una temporada, además de la importancia estratégica que tendría su incorporación dentro del nuevo proyecto. Ahora la decisión queda en manos del jugador, que debe valorar tanto el ofrecimiento deportivo como el momento personal y profesional en el que se encuentra.

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En el Sporting entienden que las próximas jornadas serán claves para conocer el desenlace definitivo de una de las operaciones más importantes que maneja actualmente la entidad. La posible llegada de Trejo sería interpretada internamente como un movimiento de peso para reforzar el nuevo ciclo deportivo que prepara el club junto a Nicolás Larcamón.