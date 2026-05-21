Otero avala la llegada de Larcamón al Sporting de Gijón: "Le gusta jugar bien al fútbol"

"Le gusta jugar bien al fútbol y también al contraataque". Juan Otero se pronunció este jueves sobre la llegada de Nicolás Larcamón al banquillo del Sporting de Gijón, siendo el primer futbolista que lo hace en público. El colombiano, uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, le conoció en México durante la etapa en la que defendía la camiseta de Santos Laguna y el argentino dirigía a Puebla. "Ojalá si viene le salgan bien las cosas, es un buen entrenador", señaló el futbolista sobre un fichaje, el del técnico, que solo está pendiente de oficialidad. A Larcamón se le espera este fin de semana en Asturias.

Otero avala la llegada de Larcamón

Juan Otero habló sobre Larcamón durante el acto en el que se le entregó el premio al jugador “Cinco Estrellas” del pasado mes de abril, trofeo que organiza la firma cervecera Mahou y que recibe por segundo mes consecutivo. "Es un orgullo por las cosas buenas que haces, pero hubiera sido mejor estar en el play-off, sería más importante", señaló.

El colombiano también se pronunció sobre el adiós de Borja Jiménez, quien renunció al año que le restaba de contrato como entrenador del Sporting. "Fue algo raro. Se decía que iba a seguir y de repente pasa eso. Somos trabajadores y son cosas que pasan. Esperamos que el entrenador que venga lo haga bien", explicó. En ese sentido, el rojiblanco reconoció que el sentimiento en el vestuario era el de que "pensábamos que iba a seguir. Hizo un buen trabajo con el equipo que tenía. Somos trabajadores, aquí no sabes dónde está tu futuro". Otero reiteró que la renuncia de Borja se recibió "con sorpresa" y que, en su caso, no intuyó nada en los días o semanas previos. "De repente, una reunión. La mayoría de los jugadores quedaron tristes. Son decisiones que toman de arriba", resumió.

El futuro de Otero y el duelo ante el Almería

Superadas las molestias físicas que arrastraba, Otero señaló que para el domingo, ante el Almería, "estoy bien. Siempre a disposición del equipo. Va a ser un gran rival el Almería. El equipo está entrenándose bien. Estamos preparados para hacer un buen partido el fin de semana".

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Preguntado por su futuro, Otero reiteró que "estoy tranquilo. No he pensado en eso. Ya veremos qué pasa. Ojalá seguir aquí". Habló también de posibles intereses. "Por ahí sale que el Getafe, que si tal, pero no sé nada", deslizó. Lo que quiso dejar claro es que, de cara al próximo proyecto, "hay que aprender de lo que nos ha pasado. Siempre perdemos en los últimos minutos. Esta liga se define por detalles".