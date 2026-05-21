El Sporting tantea la vuelta de Trejo y negocia por Egoitz Arana

El Sporting quiere a Óscar Trejo de vuelta en El Molinón. El club rojiblanco ha planteado al argentino continuar con su carrera en Gijón, iniciando así una segunda etapa en club en la que pueda cerrar su carrera como futbolista. El argentino, de 38 años, no seguirá en el Rayo Vallecano al término de la presente campaña y se debate entre la retirada y continuar ligado al cuadro madrileño desde los despachos, o una última aventura deportiva que le motive. Gijón puede ser esa aventura. Todo está en el aire por el momento.

Trejo jugó en el Sporting entre 2011 y 2013, jugando en Primera División en la primera de sus dos campañas como rojiblanco. Fue traspasado al Toulouse francés a cambio de algo más de 2 millones de euros, salida motivada por las apreturas económicas del club rojiblanco. Tras cuatro campañas en Francia, se fue al Rayo, club desde el que hab´ía llegado a Gijón, iniciando una etapa que ahora concluye tras diez años defendiendo la franja. Esta temporada disputó 7 partidos en Primera División, al que hay que sumar otros 9 por su participación en Copa del Rey y Conference. En esta última competición tiene por delante una final histórica, la que disputará el Rayo el próximo día 27 ante el Crystal Palace inglés.

Por otra parte, el club rojiblanco negocia el fichaje de Egoitz Arana, meta del filial de la Real Sociedad B, en una operación avanzada ayer por LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. El joven meta s encuentra en el radar de la comisión deportiva rojiblanca desde hace meses . En Mareo hay muy buenos informes de este portero, de 24 años, a quien se ve como un gran valor de futuro. Arana dio una exhibición esta temporada en El Molinón y confirmó los informes de los técnicos de Mareo.

La entidad gijonesa busca un perfil con proyección, margen de crecimiento y capacidad para competir desde el primer momento, y el meta encaja plenamente en el modelo que pretende desarrollar el club para los próximos años. En Mareo consideran que Arana reúne condiciones muy interesantes tanto a nivel técnico como competitivo y valoran especialmente su potencial dentro de un proyecto de medio y largo plazo. El interés del Sporting llega en un contexto marcado por la salida de Christian Joel. El cubano termina contrato el próximo 30 de junio y no continuará en la disciplina rojiblanca, lo que obliga al club asturiano a acudir al mercado para incorporar un nuevo portero que complemente a Rubén Yáñez, actual capitán del equipo.

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Uno de los factores que también convierten a Arana en una opción atractiva para el Sporting es su situación contractual. El portero finaliza contrato con la Real Sociedad al término de la presente temporada, por lo que llegaría libre y sin coste de traspaso, una circunstancia muy valorada por la dirección deportiva rojiblanca dentro de su política de contención económica.Según ha podido saber este periódico, ya se han producido contactos entre las partes y las conversaciones avanzan en una línea positiva. La operación no está cerrada, pero sí se avanza.