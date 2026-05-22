Borja Jiménez, sobre su salida del Sporting: "Traté de ser honesto y no poner en problemas al club con los tiempos"

Borja Jiménez compareció este viernes en Mareo en la previa del encuentro entre el Sporting de Gijón y la UD Almería en un contexto marcado por el anuncio de su salida del club rojiblanco al término de la temporada. El técnico abulense reconoció que será un duelo “especial” por el cariño recibido en Gijón y aseguró que el equipo quiere despedirse de El Molinón con una victoria ante un rival que se juega el ascenso. Además, defendió su gestión en las últimas semanas, insistió en que actuó “con honestidad” respecto a su futuro y evitó pronunciarse sobre el proyecto deportivo del próximo curso.

Partido especial ante el Almería. «Será un partido especial por lo que he sentido en el campo, el cariño que me llevo de la gente del Sporting y de Gijón. También agradecido. Tenemos un rival que se juega todo, como el otro día el Zaragoza. Queremos acabar de la mejor manera ante nuestra gente, no como ante el Ceuta, y queremos sumar los 3 puntos».

El cariño de la afición. «Entiendo que será un partido especial por lo que decía. Será diferente en ese aspecto, pero estamos muy centrados en la preparación. Agradezco el cariño y comprensión de la gente estos días».

Su salida del Sporting. «Respeto al máximo la opinión de cada aficionado. Me expliqué y traté de ser honesto en todo momento, ayudar al club en los momentos para que tomara decisiones. Tratar de ser honesto y no poner en problemas al club con los tiempos. Quien lo haya podido entender de otra manera, pedirles disculpas y espero que sea un día especial para mí en lo personal porque, de momento, va a ser la última vez».

El foco en el partido. «Ya no es momento de hablar tanto de mi salida sino del partido del Almería. Intenté ser honesto en todo momento y eso lo llevo a cabo siempre, en mi día a día. Almería, a tratar de ganar y acabar de la mejor manera posible».

La alineación y la competitividad. «No habrá novedades o pruebas. Seguiremos dignificando la competición como el otro día. En muchos sectores de LaLiga valoraron nuestra alineación y el partido del otro día. Es una cuestión de meritocracia para tratar de ganar al Almería. Me gustaría que los compañeros de profesión enfrente hicieran lo mismo que haremos y que hicimos nosotros».

El proyecto del próximo año. «No soy la persona para hablar del Sporting del año que viene porque se puede malinterpretar lo que diga. No voy a decir nada sobre el proyecto deportivo (risas)».

Su futuro personal. «No ha cambiado nada. Entiendo que haya gente que no se lo crea, pero el día 1 me iré para mi casa. No sé lo que pasará en el futuro. Estoy muy centrado en estos dos partidos. Hay muchos futbolistas que me gustan por su calidad humana y futbolística y que me llevaría a cualquier lado, pero no es momento de hablar de eso y tampoco es algo que se vaya a dar».

El estado físico de la plantilla. «No sabemos si estarán Dubasin y Oliván el domingo. Duba lleva alguna semana con molestias y a ver cómo evoluciona. Ayer tuvo más dolores. A ver cómo se encuentra mañana. Oliván viene de una lesión y está haciendo un esfuerzo por llegar, pero no sabemos si lo hará o no. Mañana intentaremos que entrene Queipo con el grupo por si nos pudiera ayudar».

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El respaldo del vestuario. «Agradezco las palabras de Otero y de otros compañeros en privado por valorar y agradecer el trabajo que hemos intentado hacer. Nos habría gustado estar más arriba y tenemos esa espinita clavada. Nos vaciamos por dentro, lo dimos todo y nos quedamos en tierra de nadie. Tenemos esa sensación agridulce».