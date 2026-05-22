Jorge Sáenz, en el radar del Sporting de Gijón

Jorge Sáenz entra en el radar del Sporting de Gijón para reforzar el centro de la defensa del nuevo proyecto rojiblanco. El central canario, de 29 años, acaba contrato con el CD Leganés y es uno de los nombres que maneja la comisión deportiva dentro de una planificación que pasa por una profunda remodelación de la plantilla.

El Sporting tiene previsto acometer una importante renovación este verano y una de las prioridades pasa por apuntalar la zaga. La intención del club es incorporar al menos dos centrales para elevar el nivel competitivo de una línea defensiva que sufrirá movimientos durante el mercado. Dentro de ese escenario aparece el nombre de Jorge Sáenz, un futbolista que gusta por experiencia, conocimiento de la categoría y capacidad para sacar el balón jugado desde atrás.

En Mareo manejan buenos informes del defensor tinerfeño, que acumula una amplia trayectoria tanto en Primera como en Segunda División y que ha sido una pieza importante en el CD Leganés en las últimas campañas. Su situación contractual convierte además la operación en una oportunidad de mercado interesante para el Sporting, que busca perfiles contrastados y con recorrido inmediato dentro del nuevo ciclo deportivo.

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Sáenz viene además de superar una lesión en el tendón del muslo derecho que le obligó a pasar por quirófano el pasado mes de marzo. El central fue intervenido tras intentar inicialmente un tratamiento conservador y terminó perdiéndose el tramo final de la temporada, aunque ya está recuperado y en disposición de afrontar con normalidad un nuevo reto profesional.