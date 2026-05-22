Keita, el hermano japonés de la peña Sentimiento Rojiblanco

Keita Shimada, japonés y popular aficionado del Sporting, se encuentra disfrutando de unos días en Asturias tras seguir en Zaragoza el último partido del Sporting. Shimada fue invitado ayer, junto a su padre Hiromu, por la peña sportinguista Sentimiento Rojiblanco La Regence para vivir un encuentro en su sede, La Regence.