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Keita, el hermano japonés de la peña Sentimiento Rojiblanco

Un momento de la visita de Keita Shimada y su padre, Hiromu, ayer a la peña Sentimiento Rojiblanco. | P. S. R.

Un momento de la visita de Keita Shimada y su padre, Hiromu, ayer a la peña Sentimiento Rojiblanco. | P. S. R.

Keita Shimada, japonés y popular aficionado del Sporting, se encuentra disfrutando de unos días en Asturias tras seguir en Zaragoza el último partido del Sporting. Shimada fue invitado ayer, junto a su padre Hiromu, por la peña sportinguista Sentimiento Rojiblanco La Regence para vivir un encuentro en su sede, La Regence.

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