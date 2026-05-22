Nicolás Larcamón aterriza en Asturias para convertirse oficialmente en el nuevo entrenador del Sporting: "Estoy muy feliz”

"Estoy muy feliz”. Nicolás Larcamón ya está en Asturias para ultimar los últimos trámites antes de convertirse oficialmente en el nuevo entrenador del Sporting de Gijón. El técnico argentino, de 41 años, aterrizó este viernes procedente de Madrid para rematar toda la burocracia pendiente y sellar en Mareo su incorporación al banquillo rojiblanco para la temporada 2026-2027, en una operación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA.

La expectación en el aeropuerto fue importante. Larcamón y Salomón Behar, responsable del área de Trade de Orlegi Sports, fueron además de los últimos pasajeros en abandonar la terminal en una jornada de mucho movimiento en el aeródromo asturiano, ya que coincidieron prácticamente dos aterrizajes al mismo tiempo. La presencia de numerosos medios de comunicación provocó la sorpresa de muchos viajeros y familiares que aguardaban en la zona de llegadas. “¿Quién viene?”, “¿Qué pasó?”, comentaban algunos al ver tantas cámaras y periodistas pendientes de la salida del técnico argentino.

Larcamón se mostró muy educado y cercano con los medios desplazados al aeropuerto, aunque evitó posar con la bufanda del Sporting como muestra de respeto hacia el actual entrenador rojiblanco, Borja Jiménez, que todavía dirigirá este domingo al equipo frente al Almería en El Molinón.

El preparador argentino estará precisamente en las gradas del estadio gijonés para presenciar ese encuentro, que supondrá el último partido de Borja Jiménez como entrenador del Sporting en casa antes del relevo en el banquillo.

La llegada de Larcamón responde a una apuesta firme y convencida de José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, que ha liderado personalmente la operación para incorporar al técnico argentino como líder del nuevo proyecto deportivo rojiblanco. Riestra y Larcamón mantendrán durante este viernes diferentes reuniones para avanzar en la planificación deportiva de la próxima temporada.

En paralelo, la comisión deportiva tiene ya muy avanzadas dos incorporaciones para reforzar la plantilla: el portero Egoitz Arana y el central del Leganés Jorge Sáenz, movimientos avanzados también por LA NUEVA ESPAÑA. Además, el Sporting mantiene abiertas negociaciones para intentar cerrar la llegada del mediocentro Óscar Trejo.