Nicolás Larcamón llega este viernes a Gijón para fichar por el Sporting de Gijón
El entrenador argentino aterriza este viernes en Asturias
Nicolás Larcamón llegará esta tarde a Gijón para convertirse en el nuevo entrenador del Sporting de Gijón. La operación, avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, entra ya en su fase definitiva con el desplazamiento del técnico argentino a Asturias para cerrar de manera presencial todos los detalles de su incorporación al club rojiblanco. Larcamón llegará acompañado de Salomón Behar, responsable del Área de Trade Orlegi Sports. Larcamón permanecerá durante todo el fin de semana en Gijón con el objetivo de firmar la documentación pendiente, resolver los últimos flecos de la negociación y dejar completamente sellada la llegada del preparador argentino al banquillo sportinguista para la temporada 2026-2027. El lunes, en principio, regresará a Argentina.
La presencia de Larcamón en la ciudad coincidirá además con el encuentro que disputarán este fin de semana el Sporting y la UD Almería en El Molinón, un contexto en el que el técnico comenzará también a tomar contacto directo con el entorno rojiblanco y con la estructura deportiva del club.
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